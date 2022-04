Chi è Gustavo Rodriguez? Età, vita privata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Gustavo Rodriguez, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, dall’età, all’altezza, alla vita privata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram.

Chi è Gustavo Rodriguez

Nome e Cognome: Gustavo Rodriguez

Data di nascita: 1959

Luogo di Nascita: Argentina

Età: 62 anni

Altezza: 176 cm

Peso: 77 kg

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: ex rockstar ed ex pastore anglicano

Moglie: Gustavo è sposato con Veronica Cozzani

Figli: Gustavo ha tre figli, Belen, Cecilia e Jeremias

Tatuaggi: ha un tatuaggio dedicato a suo nipote Santiago

Profilo Instagram: @gustavogrodriguez

Gustavo Rodriguez età, altezza e biografia

Vediamo quello che sappiamo sulla biografia di Gustavo Rodriguez, quand’è il suo compleanno e quanti anni ha. Il padre di Belen nasce in Argentina nel 1959. La sua età è dunque di 62 anni.

Non conosciamo però la sua data di nascita esatta. La sua altezza e il suo peso sono invece rispettivamente pari a 176 cm e 77 kg.

Sappiamo che nel 2013, in occasione della nascita di suo nipote Santiago, figlio di Belen, ha lasciato l’Argentina e si è trasferito e Milano insieme a sua moglie Veronica.

Scopriamo di più sulla sua vita privata.

Vita privata

Della vita privata di Gustavo Rodriguez sappiamo che è sposato da anni con Veronica Cozzani.

Quando si sono conosciuti la moglie del papà di Belen era impegnata con un altro uomo. A poco a poco però si sono innamorati e a oggi sono ancora insieme.

Gustavo e Veronica hanno tre figli: Belen, Cecilia e Jeremias. Ma che lavoro fa la mamma di Belen? In Argentina Veronica era un’insegnante di sostegno. A oggi svolge il ruolo di madre e nonna a tempo pieno.

Andiamo a vedere ora dove è possibile seguire Gustavo sui social e su Instagram.

Dove seguire Gustavo Rodriguez: Instagram e social

In molti si chiedono dove è possibile seguire Gustavo Rodriguez sui social e in particolare su Instagram.

Il papà di Belen ha naturalmente un profilo attivo, che tuttavia è privato.

Per seguire Gustavo bisogna infatti inviargli una richiesta di amicizia, e solo lui potrà accettarla.

Vediamo adesso cosa sappiamo della sua carriera.

Carriera

In molti si chiedono che lavoro fa il padre di Belen Rodriguez. Sappiamo che Gustavo Rodriguez ha un passato da musicista rock. Tuttavia ha scelto di rinunciare a questa carriera per amore di sua moglie Veronica.

Successivamente Gustavo ha cambiato del tutto vita, diventando un prete anglicano. Ciò nonostante però quando sua figlia Belen è diventata una dei nomi più amati e discussi dello spettacolo e del gossip, è stato costretto dalla Chiesa a rinunciare a questo ruolo.

Nel 2022 arriva per lui una grande opportunità televisiva: L’Isola dei Famosi 2022.

Gustavo Rodriguez a L’Isola dei Famosi 2022

Parte lunedì 21 marzo L’Isola dei Famosi 2022, naturalmente su Canale 5. A condurre la nuova edizione del reality show ci sarà Ilary Blasi, mentre inviato dall’Honduras sarà Alvin. A ricoprire i ruoli di opinionisti invece saranno Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nel cast di naufraghi quest’anno c’è anche Gustavo Rodriguez, che gareggia insieme a suo figlio Jeremias.

Ma come se la caveranno il padre e il fratello di Belen? In attesa di scoprirlo, vediamo chi sono gli altri concorrenti de L’Isola dei Famosi 2022.

Vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di Gustavo Rodriguez a L’Isola dei Famosi.

Il percorso di Gustavo a L’Isola dei Famosi

Gustavo Rodriguez inizia il suo percorso a L’Isola dei Famosi inizia lunedì 21 marzo. Ma come se la caverà il padre di Belen? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana: Gustavo e suo figlio Jeremias arrivano sull’Isola. Floriana ha fatto apprezzamenti su di lui, facendo ridere tutti.

2° settimana: Gustavo ha ammesso, spinto dal figlio, di non provare simpatia per Nicolas. Oltretutto spera che Carmen e suo figlio siano eliminati. Non sopporta più la showgirl e supporta il pensiero di suo figlio Jeremias.

3° settimana: Zequila ha svelato dei retroscena su Gustavo e Jeremias. Il papà di Belen ha ricevuto una bella sorpresa da sua moglie. Presto lui e Jeremias saranno divisi.

4° settimana: (IN AGGIORNAMENTO)

