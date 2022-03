Jessica e Barù si sono baciati? “Le ha fatto giurare di non dirlo” (VIDEO)

1 Lulù rivela che Jessica e Barù si sono baciati

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 ha portato a due eliminazione e alla proclamazione del quarto finalista. Ma ci sono state anche alcune discussioni che hanno riguardato principalmente Barù. Non solo c’è stato il battibecco a distanza tra lui e Alex Belli, ma Alfonso Signorini ha parlato anche di altro e cioè l’ultimo litigio che c’è stato tra Jessica e Barù.

Oltre a questo, in confessionale lui ha usato parole molto forti nei confronti della Selassiè. Parole che l’hanno fatta rimanere molto male e che ha trovato d’accordo anche la sorella Lulù. In puntata è sembrato che ci fosse stato un chiarimento, ma a quanto pare non è stato così. Ed infatti le due sorelle hanno parlato di quanto accaduto in un confessionale post-puntata.

Questi confessionali sono andati in onda nel daytime di oggi pomeriggio, venerdì 11 marzo, del GF Vip. Entrambe hanno ribadito la loro delusione, ma quello che più ha fatto sobbalzare gli spettatori è stata una rivelazione di Lulù. Nello sfogare la sua delusione nei confronti del nipote di Costantino Della Gherardesca, la principessa ha affermato che Jessica e Barù si sono baciati sotto la capanna. E lui ha chiesto a lei di non dire niente a nessuno.

"Jessica e Barù si sono baciati sotto la capanna” 🔥🔥🔥 #GFVIP pic.twitter.com/alvQck5hAa — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 11, 2022

In pratica sotto le coperte i due si sono detti molte cose, molte confessioni e sarebbe scattato anche il bacio. Ma Barù starebbe nascondendo tutto e starebbe dicendo altro. Il motivo non è dato saperlo. Se così fosse, si spiegherebbe anche la forte delusione di Jessica e l’essere ferita dopo quanto detto da lui in confessionale.

Ma ecco cosa è successo oggi…