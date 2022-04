1 Le gravi accuse degli avvocati di Amber Heard

Nella giornata odierna voliamo oltreoceano e affrontiamo uno degli argomenti che più stanno facendo discutere in questi anni, con protagonisti Johnny Depp e l’ex moglie Amber Heard. Gli avvocati dell’attrice durante il processo per diffamazione che si sta svolgendo in Virginia hanno smosso gravi accuse contro la star americana. Secondo i legali, infatti, Depp avrebbe penetrato Amber con una bottiglia di liquore e tenuta in ostaggio per ben tre giorni mentre si trovavano in Australia. I fatti a cui fanno riferimento risalirebbero al marzo 2015.

Durante l’udienza i difensori di Amber Heard hanno dettagliatamente spiegato quella che si sarebbe trasformata poi in una violenza sessuale. Nell’apprendere le dichiarazioni, raccolte da Fanpage.it, Johnny Depp è parso contrariato scuotendo la testa in segno di disapprovazione: “L’ha bloccata contro il bar, le ha scagliato addosso una serie di bottiglie. Poi l’ha trascinata sul pavimento dove c’erano ancora le bottiglie rotte e l’ha presa a pugni. L’ha presa a calci e le ha detto che l’avrebbe uccisa, lui la odia”, hanno raccontato.

Johnny Depp è stato accusato quindi di “abusi verbali, emotivi, fisici e sessuali” che avrebbero poi provocato come reazione a catena un “continuo abuso di droghe e alcol”. Descritto da Bredehoft come “ossessionato” pronto a distruggere l’ex moglie Amber Heard, Depp secondo l’accusa si sarebbe trasformato in un mostro. Successivamente in aula hanno ascoltato anche un audio in cui l’attore in lacrime ammetteva: “Pensavo di poter mettere via il mostro per sempre”.

Oltretutto Johnny Depp è stato accusato di gelosia e di aver insinuato spesso che Amber Heard andasse a letto con “tutti i suoi co-protagonisti”. Tra questi Elon Musk (tra i testimoni di lei), con cui poi l’attrice ebbe una relazione.