Pronti a rivedere il Karaoke in TV? Lo storico programma ritorna in una versione moderna

Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Giugno 2024

In queste ultime ore è stata diffusa l’indiscrezione secondo la quale è in arrivo sulle reti Mediaset il più grande karaoke d’Italia. Ecco tutto quello che sappiamo.

Il karaoke in arrivo su Canale 5

Il primo a lanciare la moda del karaoke in Italia è stato Fiorello grazie al suo omonimo programma di Italia 1 nel 1992. All’epoca la trasmissione venne creata da Fatma Ruffini e consisteva nelle esibizione di alcuni concorrenti che alla fine venivano giudicati dal pubblico.

La show andava in onda ogni sera da varie piazze italiane e nel giro di pochissimo tempo è diventato un vero e proprio fenomeno di culto. La terza stagione all’epoca ha subito un cambio di conduzione con Beppe Fiorello e Antonella Elia, ma alla fine della stagione venne chiuso riaprendo brevemente nel 2015.

Adesso, secondo quanto anticipa Dagospia, pare che Mediaset sarebbe al lavoro per la realizzazione del “Karaoke più grande d’Italia”. Tale progetto sembra dovesse andare in porto lo scorso anno, ma in realtà le riprese dovrebbero avere inizio nel settembre 2024 e la messa in onda sarebbe prevista a data da destinarsi:

“Con un anno di ritardo potrebbe essere la volta buona. Alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2023 il titolo era stato annunciato senza troppi dettagli: “Il più grande karaoke d’Italia”.

Il progetto potrebbe prendere forma nei prossimi mesi, destinato al prime time di Canale 5. Mediaset dovrebbe registrare lo show prodotto da Endemol a settembre all’Arena di Verona, con una messa in onda successiva”.

Non ci rimane quindi che aspettare ulteriori notizie in merito. Non sappiamo chi potrebbe condurre la trasmissione dall’Arena di Verona, ma chissà che Fiorello non decida di tornare alla guida per la gioia di tutti i suoi fan. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Seguiteci per rimanere sempre informati su tutte le news.