Spettacolo

Vincenzo Chianese | 20 Giugno 2024

Ballando con le stelle

Si scaldano i motori per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, in partenza il prossimo autunno, e secondo le recenti voci di corridoio Milly Carlucci starebbe corteggiando Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle?

In queste settimane si sta molto parlando della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Nonostante manchino ancora dei mesi al ritorno del celebre programma du Rai 1, attualmente sono già in corso i preparativi. Si mormora infatti che quest’anno, per la prima volta, la trasmissione inizierà con un mese di anticipo e si allungherà dunque di diverse puntate, per poi terminare come da tradizione poco prima di Natale. Ma non solo. Proprio di recente infatti la padrona di casa Milly Carlucci ha annunciato che la giuria non subirà mutamenti e che tutti verranno riconfermati. A tornare dietro al bancone saranno dunque Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotti e Fabio Canino.

Come se non bastasse di recente si sta anche iniziando a parlare dei possibili concorrenti della nuova edizione e non mancano ovviamente le indiscrezioni in merito. Secondo TvBlog il primo personaggio confermato sarebbe Francesco Paolantoni, che negli ultimi anni è stato uno dei protagonisti di Tale e Quale Show. Ma non è finita qui. In queste ore una nuova voce di corridoio sta facendo chiacchierare il web.

Secondo Dagospia infatti Milly Carlucci starebbe corteggiando Federica Pellegrini e starebbe facendo di tutto per averla nel cast di Ballando con le Stelle. Come qualcuno ricorderà, già in passato la nuotatrice ha preso parte al programma nelle vesti di ballerina per una notte e dunque al momento la conduttrice starebbe aspettando un “sì” da parte della campionessa.

Ma cosa accadrà dunque? Milly riuscirà a portare a segno il colpaccio e ad avere la Pellegrini nel cast della nuova edizione di Ballando? Non resta che attendere per scoprirlo.