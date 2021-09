1 Fiori d’arancio per il fratello di Kate Middleton

Sono ormai trascorsi innumerevoli anni da quando Kate Middleton è entrata ufficialmente a far parte della Royal Family inglese. Dopo un lungo fidanzamento col Principe William, come è noto, nel 2010 la coppia si è unita in matrimonio e dal loro amore sono nati ben tre figli. Attualmente così la Duchessa di Cambridge è una dei membri più importanti della famiglia reale, e negli anni a venire come sappiamo salirà al trono, ricoprendo il ruolo di Regina. La stessa Elisabetta sembrerebbe essere più che entusiasta di cedere lo scettro alla consorte di suo nipote, tanto è vero che le due hanno a oggi un ottimo rapporto.

Nel mentre in queste ore la famiglia Middleton è in festa. Come ricorderemo nel lontano 2017 Pippa Middleton, sorella di Kate, ha sposato il suo compagno James Matthews. I due sono anche diventati genitori di due bambini, Arthur Michael William, nato nel 2018, e Grace Elizabeth Jane, nata nel marzo 2021. Poche ore fa invece è arrivata una nuova gioia. Il fratello della Duchessa di Cambridge, James ha infatti sposato la sua storica fidanzata Alizée Thevenet. A svelare la lieta notizia è stato lui stesso sui social, che con un tenero post su Instagram ha dichiarato:

“Mr & Mrs Middleton. Ieri ho sposato l’amore della mia vita circondato da famiglia, amici e, naturalmente, alcuni cani, nel bellissimo villaggio di Bormes-les-Mimosas. Le parole non possono descrivere quanto sono felice”.

Non resta dunque che fare tantissimi auguri a James e sua moglie. Nel mentre qualche settimana fa è giunto un retroscena su Kate Middleton che ha lasciato il web senza parole. Pare infatti che la Regina Elisabetta in passato si sia opposta alle nozze tra la Duchessa e il Principe William. Rivediamo di più in merito.