Katia Ricciarelli vs Alex Belli

Siamo nel pieno di una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 e nel corso della serata abbiamo assistito a un duro scontro tra Katia Ricciarelli e Alex Belli. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Anche stasera, durante la diretta, non si è parlato altro che di quanto accaduto nelle ultime ore tra l’attore, Delia Duran e Soleil Sorge. Tra i tre naturalmente c’è stato l’ennesimo faccia a faccia, e a dire la sua è stata anche la cantante lirica. Già in questi giorni Katia ha manifestato il suo disappunto verso Alex e Delia, prendendo le difese dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Anche stasera così l’artista ha voluto esprimere il suo pensiero.

In diretta così Katia Ricciarelli ha avuto modo di avere un confronto con Alex Belli, ammettendo di non credere più alle sue parole. Come se non bastasse la cantante ha sbottato contro l’attore, e ha così affermato:

“Alex Belli, amore dagli occhi azzurri che a me non mi incanti, perché non mi dai la mano e andiamo fuori attraverso la porta rossa? Ti faccio un c**o così”.

Nonostante lo scontro avuto, sembrerebbe che almeno per il momento tra Katia Ricciarelli e Alex Belli sia tornato il sereno. Ma quanto durerà la tregua? Non resta che attendere per scoprirlo.

Novella 2000 © riproduzione riservata.