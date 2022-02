L’assenza di Manuel Bortuzzo al GF Vip

Manuel Bortuzzo – foto per gentile concessione dell’ufficio stampa di Endemol Shine Italy

Stasera durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 alcuni hanno notato l’assenza di Manuel Bortuzzo in studio, pronto a sostenere la sua fidanzata Lulù Selassié. L’ex gieffino purtroppo non ha potuto prendere parte all’appuntamento odierno a causa del Covid. Come da lui stesso fatto sapere sui social il nuotatore ha contratto il virus. Fortunatamente sta bene e ha voluto far sapere direttamente lui questa notizia.

Poco dopo l’inizio della puntata e i tanti commenti e messaggi sulla sua mancata presenza in studio, Manuel Bortuzzo è intervenuto con queste dichiarazioni: “Per tutte le persone che si stanno chiedendo il perché non sono in puntata”, ha esordito il giovane. “Questa mattina sono risultato positivo al Covid. Sto bene, ma per un po’ sarò assente purtroppo. Meglio ora che a metà marzo”, ha scritto il ragazzo sul suo account Instagram.

Storia Instagram di Manuel Bortuzzo

Dunque per fortuna Manuel Bortuzzo, nonostante questo inconveniente, sta bene. E questo è molto importante e rassicurante. Da Casa il ragazzo seguirà con attenzione la puntata e farà il tifo per la sua fidanzata Lucrezia Selassié, che dopo la sua sorpresa aveva chiesto di poterlo avere di nuovo nel loft di Cinecittà anche solo per una sera. Lui ha spesso spiegato che di questo ne aveva parlato anche con la produzione del GF Vip e chissà, magari, non appena starà meglio, gli sarà concessa questa opportunità, sebbene manchi poco alla fine del programma. Staremo a vedere.

Noi di Novella2000.it auguriamo una pronta guarigione a Manuel Bortuzzo e speriamo possa negativizzarsi presto e possa ritornare in studio.

