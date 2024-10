Rinoplastica funzionale ed estetica: come migliorare il proprio aspetto e il proprio respiro grazie alla clinica KEIT Day Hospital

La rinoplastica è uno degli interventi più richiesti nel campo della chirurgia estetica, poiché permette di migliorare sia la funzionalità respiratoria che l’aspetto estetico del naso.

Tuttavia, molti pazienti non sono consapevoli del fatto che è possibile combinare questi due aspetti in un unico intervento, ottenendo un risultato armonioso e migliorando contemporaneamente la qualità della vita.

Cos’è la rinoplastica funzionale?

“La rinoplastica funzionale è un intervento chirurgico mirato a correggere problemi respiratori causati da difetti strutturali del naso”, spiega il dottor Skerdilajd Faria, medico e imprenditore italo-albanese CEO di KEIT Day Hospital.

“Tra le problematiche più comuni che trattiamo troviamo il setto nasale deviato, l’ipertrofia dei turbinati e le valvole nasali collassate. Questi difetti possono compromettere seriamente la qualità della vita del paziente, causando difficoltà respiratorie, apnee notturne e infezioni ricorrenti.

Con la rinoplastica funzionale, o settoplastica, puntiamo a ripristinare una corretta circolazione dell’aria e a migliorare la respirazione, senza modificare significativamente l’aspetto estetico del naso”.

L’aspetto estetico: come migliorare la forma del naso?

“La rinoplastica estetica, invece, si concentra sul miglioramento dell’aspetto esteriore del naso”, continua il dottor Faria. “Può includere la riduzione della gobba nasale, il rimodellamento della punta, il restringimento delle narici o l’allineamento del ponte nasale.

Molti pazienti che si rivolgono a noi desiderano armonizzare il naso con i tratti del viso o correggere difetti estetici che influenzano la loro autostima. Sebbene sia principalmente un intervento estetico, la rinoplastica estetica può anche migliorare la funzionalità respiratoria se combinata con la rinoplastica funzionale, permettendo al paziente di ottenere sia un aspetto più gradevole sia una migliore respirazione”.

“Al KEIT Day Hospital, anche se esistono due principali tecniche chirurgiche per la rinoplastica, chiusa e aperta, utilizziamo esclusivamente la tecnica chiusa”, spiega il dottor Faria.

“Questo metodo prevede incisioni interne alle narici, senza cicatrici visibili all’esterno ed è particolarmente indicato per interventi che richiedono correzioni minime o moderate. I benefici della rinoplastica chiusa includono un tempo di recupero più rapido, una minore invasività e gonfiori post-operatori ridotti.

La scelta di utilizzare solo questa tecnica in KEIT è motivata dal fatto che consente di ottenere ottimi risultati estetici preservando allo stesso tempo la naturalezza e la simmetria del naso, evitando incisioni esterne che potrebbero compromettere l’aspetto finale”.

Quando combinare rinoplastica funzionale ed estetica?

“Combinare la rinoplastica funzionale ed estetica, ovvero la rinosettoplastica, è particolarmente consigliato quando il paziente presenta problemi respiratori insieme a desideri estetici”, sottolinea il dottor Faria.

“Questo intervento combinato consente di risolvere entrambi i problemi in un’unica operazione, riducendo i tempi di recupero, i rischi e i costi complessivi. Al KEIT Day Hospital, il nostro obiettivo è sempre migliorare la qualità della vita del paziente, garantendo sia una corretta funzionalità respiratoria che un risultato estetico soddisfacente”.

I benefici di un intervento combinato

Optare per un intervento combinato di rinosettoplastica presenta numerosi vantaggi:

• Riduzione dei tempi di esposizione all’anestesia: “Effettuare un’unica operazione anziché due separate significa meno tempo sotto anestesia generale, riducendo i rischi associati”, spiega il dott. Faria.

• Meno complicazioni post-operatorie: “Una singola operazione comporta un minor numero di interventi chirurgici e quindi minori possibilità di complicazioni come infezioni o reazioni avverse”.

• Recupero simultaneo: “Il paziente affronta un solo periodo di convalescenza, evitando di dover passare due volte attraverso il processo di guarigione, riducendo il tempo complessivo necessario per tornare alle normali attività quotidiane”.

• Risultato estetico più armonioso: “Le modifiche funzionali ed estetiche vengono pianificate insieme, permettendo al chirurgo di ottenere un naso più equilibrato e naturale, che soddisfi sia le esigenze funzionali che quelle estetiche del paziente”.

Un intervento per il benessere completo

“La rinoplastica combinata rappresenta una soluzione efficace per chi desidera migliorare sia la funzionalità che l’aspetto del proprio naso”, conclude il dottor Faria. “Tuttavia, è essenziale avere aspettative realistiche e comprendere che ogni intervento comporta rischi. Informarsi adeguatamente e scegliere una clinica qualificata sono i primi passi per un risultato soddisfacente e duraturo. Un naso che funziona bene e appare armonioso migliora la qualità della vita e può anche dare fiducia in se stessi”.