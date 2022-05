Ecco quanto costa l’abito indossato da Kim Kardashian

Solo qualche giorno fa a New York si è svolto il Met Gala 2022, il tradizionale evento di beneficenza che ogni anno attira l’attenzione del mondo intero. Quest’anno tra gli ospiti c’è stata anche Kim Kardashian, e come sempre il suo outfit non è passato inosservato. L’imprenditrice infatti, lasciando tutti a bocca aperta, ha indossato un iconico abito appartenuto a Marilyn Monroe! Parliamo del vestito che la nota attrice ha portato il 19 maggio del 1962, la sera in cui ha cantato Happy Birthday Mr President al presidente John F Kennedy.

La Kardashian così ha indossato proprio il vero abito realizzato su misura per la Monroe dallo stilista francese Jean Louis. Si tratta di un abito color carne, impreziosito da ben 2500 cristalli cuciti a mano. Ma quanto costa l’outfit? Non tutti sanno che questo celebre abito ha ottenuto anche un Guinness World Record, ma facciamo un passo indietro e capiamo il perché. Al momento della realizzazione, il vestito venne pagato 1.440 dollari. Successivamente, nel 1999, venne battuto all’asta per 1.267.500 dollari e in seguito nel 2016 è stato venduto a 4,8 milioni di dollari. Per questo motivo ha ottenuto un primato per l’abito più costoso venduto all’asta.

Ma come ha fatto Kim Kardashian a indossare l’abito di Marilyn Monroe? Come specificato infatti lo stilista realizzò il capo su misura per l’attrice. Per questo motivo dunque la modella ha dovuto perdere ben 7 kg per poter entrare nel vestito. L’imprenditrice ha così eliminato dalla sua dieta zuccheri e carboidrati, mangiando solo verdure e proteine. Tuttavia una corretta alimentazione è non bastata. L’abito infatti non si chiudeva sul sedere e per questo motivo Kim ha deciso di indossare una pelliccia per coprire la parte posteriore.

Dopo aver sfilato sul tappeto rosso per di più, la Kardashian è corsa a cambiarsi e ha indossato una riproduzione del vestito, per evitare di rovinare l’originale.

