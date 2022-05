1 Il regalo per Kim Kardashian

In questi giorni sui social è diventato virale un filmato di Kim Kardashian, che nel corso di un’intervista racconta un retroscena inedito. La modella infatti ha svelato di aver ricevuto in passato un milione di dollari da parte del suo ex marito Kanye West in occasione della festa della mamma. Ma facciamo un piccolo passo indietro e vediamo cosa è accaduto e perché il rapper ha donato una simile somma di denaro alla Kardashian. Kim ha raccontato di essere stata contattata da un brand per sponsorizzare alcuni vestiti, che le avrebbe offerto proprio 1 milione di dollari. Tuttavia il brand in questione avrebbe spesso copiato i prodotti di Yeezy, la linea di scarpe di West. A quel punto dunque Kanye avrebbe chiesto a Kim di non portare avanti le trattative. Queste le parole della modella:

“Un brand mi ha offerto un milione di dollari per pubblicare un post su alcuni loro vestiti. Non voglio dire che brand è, ma in genere imitano Yeezy. Così ho detto ‘sono molti soldi, lascia che chieda a Kanye cosa ne pensa’. Lui mi ha detto che non voleva che lo facessi. È comprensibile, ma sono un sacco di soldi”.

Ma non solo. Successivamente Kim Kardashian ha svelato che per ringraziala per il suo supporto, Kanye West le ha regalato un milione di dollari in occasione della festa della mamma, e un contratto per essere proprietaria di Yeezy. Ecco le parole della modella:

“Quando è arrivata la festa della mamma, lui stava registrando fuori città e ho ricevuto dei fiori e altre cose, tra cui una busta. Apro la busta e c’era un assegno da un milione di dollari e c’era un biglietto con su scritto “Grazie per avermi sempre supportato e non aver postato”. E poi nel resto della busta c’era un contratto per essere proprietaria di Yeezy e la mia percentuale”.

