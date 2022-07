1 Perché Kledi ha lasciato Amici

Per 17 anni Kledi è stato un pilastro ad Amici, fino a che le strade con il talent show non si sono divise. Nonostante questo è stato spesso coinvolto come giudice esterno, ma non vi ha più fatto ritorno come professionista. Al settimanale Nuovo, il ballerino ha rilasciato un’intervista dove, tra i tanti argomenti affrontati, si è parlato anche della scuola più famosa d’Italia.

Kledi ha ammesso di provare un pizzico di nostalgia e di custodire nel suo cuore tantissimi bei ricordi degli anni trascorsi con gli allievi di Amici, ma anche in altri programmi come C’è Posta Per Te o Buona Domenica. L’insegnante di ballo ha spiegato di potersi vantare di essere stato il primo a sposare a pieno il progetto di portare in TV una trasmissione come Amici. Il ballerino ha ricordato però di averci fatto ritorno nelle vesti di giudice e di mandare ai casting alcuni dei ragazzi dei suoi stage. L’intento suo è quello di indicare i più talentuosi affinché possano giocarsi la propria chance.

Spesso in questi anni in tanti si saranno sicuramente chiesti perché Kledi ha lasciato Amici. A questa domanda ha deciso di rispondere proprio tra le colonne di Nuovo. Ha confidato che il distacco è avvenuto in modo del tutto naturale, per poi aggiungere:

"Quando mi sono fidanzato ed è arrivata Lea non potevo più dedicarmi al lavoro come facevo prima. Ho compiuto 48 anni e il mio percorso di danzatore è cambiato. Insomma arriva un momento nella vita in cui bisogna voltare pagina. Così ho optato per l'insegnamento e per trasmettere tutta la mia esperienza ai ragazzi".