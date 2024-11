Ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata de La Talpa. Tutto ciò che sappiamo e dove vederlo in streaming

Quali sono le anticipazioni della seconda puntata de La Talpa 2024? Ecco tutto ciò che sappiamo sui concorrenti e su dove vederlo in streaming.

Anticipazioni seconda puntata La Talpa

La seconda puntata de La Talpa deve ancora avere inizio ma abbiamo a disposizione le anticipazioni in merito a ciò che gli spettatori vedranno prossimamente. Grazie al video qui sotto, pubblicato dal profilo Twitter di Mediaset Infinity, siamo a conoscenza del fatto che gli animi si scalderanno.

Notiamo, infatti, le prime liti tra Gilles Rocca e Alessandro Egger. “Ho 41 anni, devi portare rispetto. Me ne vado subito se ho una persona come te dentro la casa, pezzo di me**a“. Insomma, voleranno parole molto forti e vedremo come riusciranno a risolvere le tensioni.

Allo stesso tempo, anche Andrea Preti ha minacciato di lasciare il reality, stando alle anticipazioni della seconda puntata de La Talpa, perché pare infastidito della mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte del gruppo. Ma non finisce qui perché nella prossima puntata i concorrenti sembrano essere alla ricerca disperata di Alessandro.

Scontri, nuovi sospetti e prove mozzafiato: tutto questo vi aspetta nella seconda puntata de #LaTalpa!



Appuntamento a martedì prossimo su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity! pic.twitter.com/6JJFAv9rgJ — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) November 5, 2024

Compariranno anche delle persone mascherate all’interno della casa e forse qualcuno si metterà d’accordo alle spalle degli altri partecipanti. Non mancheranno dure sfide che metteranno alla prova i nervi di tutti quanti. Ma la domanda fondamentale è solo una: chi è la talpa?

Sicuramente emergeranno molti altri indizi sulla sua identità e il pubblico non vede l’ora di scoprirli. Nell’attesa, però, andiamo a vedere dove recuperare la puntata in streaming.

Dove vedere in streaming il reality

Dove possiamo vedere in streaming le repliche de La Talpa, in onda su Canale 5? Adesso che abbiamo capito quali sono le anticipazioni della seconda puntata de La Talpa, infatti, possiamo addentrarci in tale argomento.

Andando in onda sull’emittente appena citata, infatti, l’unica piattaforma disponibile sarà Mediaset Infinity. Il servizio streaming offre la possibilità di vedere le repliche in maniera gratuita, quindi senza pagare un abbonamento.

Voi che cosa vi aspettate dalle prossime puntate de La Talpa? Fatecelo sapere mentre rimaniamo in attesa di ulteriori ed eventuali anticipazioni sulla seconda puntata.