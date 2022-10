1 Il retroscena su Lady Diana e Carlo III

Angela Levin, stando a quanto riporta anche il sito di Vanity Fair, ha pubblicato un nuovo libro della biografia Reale dal titolo “Camilla, Duchess of Cornwall: From Outcast to Queen Consort“. All’interno si raccontano alcuni retroscena inediti che riguarderebbe il Principe Andrea, Lady Diana e l’oggi Re Carlo III. Pare che tra Andrea e Carlo non sia mai corso buon sangue e sembra che una prova si riscontri nella frase pronunciata dall’attuale Re in passato: “Il problema con mio fratello Andrea è che a lui piacerebbe essere me“.

Oggi, invece, una fonte di Palazzo avrebbe raccontato che il Principe Andrea e Diana avrebbero cospirato contro Re Carlo III per fare in modo che non salisse mai al trono in favore di William. Questo ciò che si legge: “Quando Diana era viva grazie alla sua amicizia con la moglie di Andrew, Sarah Ferguson, complottò con il cognato per cercare estromettere il principe Carlo dalle grazie della regina Elisabetta, in modo da favorire il figlio William quale futuro Re“. Il piano prevedeva che se la Regina fosse morta prima che William avesse compiuto 18 anni, la reggenza sarebbe toccata ad Andrea.

La Regina Elisabetta, però, sembra che non si sia mostrata a favore dell’idea di Lady Diana e del Principe Andrea. E avrebbe giudicato l’atteggiamento del fratello: “estremamente spiacevole“. E questa sarebbe stata una delle poche volte in cui non ha ottenuto ciò che voleva dalla madre. Nel libro, inoltre, viene descritta anche la presunta ostilità che Andrea provava nei confronti di Camilla di Cornovaglia. Lui la giudicava “insufficientemente aristocratica e inaffidabile“.

Tuttavia, alla fine Carlo ha sposato Camilla nel 2005 e oggi sono Re e Regina consorte d’Inghilterra. Le notizie su Lady Diana e la Regina, però, non terminano qui. Continuate a leggere…