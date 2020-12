1 Ecco che lavoro faceva Andrea Damante prima di diventare famoso. La foto inedita

Tutti noi conosciamo l’ex tronista. La sua carriera ha avuto inizio grazie al programma Temptation Island dove ha incontrato Giorgia Lucini. Dopo la loro rottura, però, ottiene grande fama e visibilità grazie al programma di Maria De Filippi Uomini e Donne. Come sappiamo bene è proprio qui che incontra Giulia De Lellis, con la quale avrà poi una relazione piena di alti e bassi. Non tutti, però, sanno che lavoro ha fatto Andrea Damante al principio, quando ancora non lo conosceva nessuno.

Non molto tempo fa, infatti, su Instagram ha pubblicato nelle Stories una foto che lo ritrae insieme al padre Maurizio. L’immagine, a quanto pare, risale al 2005 e ritrae un giovane Andrea in compagnia del genitore. Nel messaggio che accompagna la fotografia possiamo leggere quanto segue:

Avevo iniziato nel 2005 la mia carriera da metalmeccanico. Era dura…

Il lavoro di Andrea Damante prima della fama

Già, nei primi anni del nuovo millennio Andrea Damante ha fatto il metalmeccanico come lavoro, probabilmente aiutando il papà nell’azienda di famiglia. In seguito, però, ha deciso di seguire un’altra strada, ovvero quella della televisione. Come abbiamo anticipato in precedenza, infatti, dopo la fama ottenuta da Uomini e Donne ha partecipato anche al Grande Fratello Vip. Tuttavia, tra le sue passioni più grandi c’è senza ombra di dubbio la musica.

In quel periodo, quindi, pubblica il primo singolo intitolato “Follow my pamp“, mentre nell’estate del 2020 incide la canzone “Somebody To Love” con KIFI. Oggi è un deejay e sta riscuotendo grande successo in queste vesti. Lo ha reso noto lui stesso sempre su Instagram, mettendo un’altra foto subito dopo quella vista qui sopra.

La carriera come deejay di Damante

In questo modo, Andrea Damante, ha voluto ricordare il suo lavoro passato, ma anche sottolineare come quello di oggi gli si addica di più. La celebrità, del resto, gli ha fatto anche incontrare le fidanzate avuto nel corso degli ultimi anni. La più recente sembra essere Elisa Visari. Andiamo a vedere il primo video pubblicato dalla coppia qualche tempo fa.