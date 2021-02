1 Lil Nas X con un seno enorme

I fan del famoso rapper Lil Nas X sono rimasti sconvolti quando si sono ritrovati sui social le sue foto con un seno enorme. Il cantante noto per la canzone Old Town Road si è mostrato con paio di tette davvero grandi e tanti sono rimasti a bocca a aperta.

got bored so i bought titties.

what u guys think? pic.twitter.com/dgvVWdpK23 — nope (@LilNasX) February 7, 2021

Il rapper si è davvero sottoposto a mastoplastica additiva? In realtà tantissimi ci sono cascati ed è iniziata la polemica. Ma non c’è niente di vero in questo. Il seno è ovviamente finto e il motivo è legato a ben altro.

Non è la prima volta che Lil Nas X si mostra con un seno finto. Ad Halloween, ad esempio, si era travestito da Nicki Minaj, creando anche in quel caso grande scalpore. Questa volta, invece, il seno finto è legato alla promozione del suo nuovo singolo: Call me by your name.

Ma scopriamo che il motivo di questa scelto è molto importante…