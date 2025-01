A fine febbraio l’attore Lino Barbieri diventerà papà! A teatro sarà in scena con lo spettacolo “Ospiti a sorpresa”.

Lino Barbieri tra vita privata e teatro

L’attore Lino Barbieri sta per diventare papà a 57 anni e per la terza volta. La moglie Rosaria Migliaccio a fine febbraio darà alla luce un bel maschietto di nome Emanuel. Un bell’evento dopo che solo lo scorso ottobre è diventato nonno della nipotina Isabel.

Ma anche sul fronte professionale Lino Bramieri è un periodo speciale, in cui andrà in scena fino ad aprile con Ospiti a Sorpresa, spettacolo (prodotto da RAT – Rosso al Tramonto) di satira politica e di costume di circa due ore. Un evento in cui lo spettatore viene piacevolmente travolto. Lo spettacolo lo vedremo al Teatro Vittorio Alfieri di Marano di Napoli e proseguirà in altre città:

“Esilaranti sono i personaggi, inventati dallo stesso attore: La Signora Calamità, che si discolpa dalle accuse che l’umanità le fa, ogni volta che si presenta. L’ipocondriaco, un uomo che dinanzi ad una vetrina di una farmacia, si incanta per cotanta bellezza. Il Barbone che racconta come mai si ritrova per la strada.

Poi grazie a dei Ledwall ad alta definizione, avremo in scena come una sorta di ologramma, personaggi della politica e dello spettacolo, imitati ed interpretati dallo stesso Barbieri, che verranno appunto proiettati come fossero sul palco e facessero parte integrante dello spettacolo. Ad impreziosire lo show 4 ballerine dirette da Marilù Cavallo ed Emanuela Conte e la partecipazione di Cinzia De Martino che in diverse occasioni farà da spalla a Lino”.

Lo spettacolo di Lino Barbieri è stato scritto dallo stesso attore e Lello Marangio, mentre le coreografie sono di Marilù Cavallo ed Emanuela Conte. Per quanto riguarda le musiche sono realizzate da Antonio Fierro. Invece nella post produzione vediamo Nello Pennino. A occuparsi del trucco Ilaria Soricelli.

Luca Barbieri, insieme a Lello Marangio, andrà in scena anche il 17 febbraio alle ore 21:00 presso il Teatro Sociale “G. Busca” di Alba con MARANGIO COMICS.

Date: Teatro Alfieri di Marano di Napoli – 16 novembre, 11 gennaio, 8 febbraio – 15 marzo, 5 aprile. Poi al Teatro Sociale Giorgio Busca di Alba (CN) – 17 febbraio “Marangio Comics”.