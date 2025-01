Pochi giorni fa Martina De Ioannon ha lasciato Uomini e Donne con Ciro Solimeno. In queste ore tuttavia è spuntata una segnalazione sulla neo coppia che sta già facendo discutere. Pare infatti che i due si conoscessero già prima di Uomini e Donne.

La segnalazione su Martina De Ioannon e Ciro Solimeno

In questi mesi il pubblico si è appassionato al percorso di Martina De Ioannon a Uomini e Donne. Fin da subito infatti la tronista ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori e durante la sua esperienza ne abbiamo viste di belle. Pochi giorni, dopo tanta attesa, Martina ha finalmente fatto la sua scelta, ricaduta su Ciro Solimeno. I due hanno così lasciato il dating show di Maria De Filippi insieme dando ufficialmente il via alla loro relazione.

Stando alle prime indiscrezioni emerse, sembrerebbe che al momento tutto stia procedendo a gonfie vele tra le De Ioannon e Solimeno. Solo nelle ultime ore infatti è giunta voce che Ciro starebbe anche pensando di trasferirsi a Roma dalla sua neo compagna, per iniziare una convivenza e viversi a pieno. In attesa di saperne di più però oggi è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto ha riportato Deianira Marzano, che ha ricevuto una segnalazione da una fan, pare che Martina De Ioannon e Ciro Solimeno si conoscessero già prima di Uomini e Donne. Ma non solo. A confermare la notizia è stata anche la stessa esperta di gossip e ovviamente la voce di corridoio sta già facendo il giro del web.

Al momento tuttavia i diretti interessati non sono ancora intervenuti per commentare le indiscrezioni sul loro conto. Vi invitiamo dunque a prendere i gossip con le pinze in attesa di chiarimenti da parte di Martina e Ciro.