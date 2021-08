1 Lite tra due conduttori nel dietro le quinte?

Nel dietro le quinte di un programma televisivo possono nascere simpatie, ma anche qualche screzio e antipatia, che può portare gli addetti ai lavori a discutere, talvolta anche con quale lite piuttosto animata. È quello che sembra essere accaduto nel backstage di un programma italiano tra due conduttori molto conosciuti. A rivelarlo è Dagospia e nello specifico Giuseppe Candela nella rubrica ‘A lume di Candela’, che parla di una discussione molto forte tra due volti del piccolo schermo.

Al momento non ci è dato sapere di chi si tratta e nemmeno il sito d’informazione ne rivela nomi o lancia qualche piccolo indizio, ma sta di fatto che la notizia ha attirato non poco l’attenzione del pubblico, che ora si chiede di chi si tratti. Sempre Dagospia ha informato che durante la lite in questione tra i presentatori si sarebbero surriscaldati i toni, tanto che uno dei due ha sbottato con frasi particolarmente forti. Il sito di Roberto D’Agostino sostiene anche che i rapporti, comunque, sono già tesi da tempo, come se questa sia stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, come si suol dire.

Ma leggiamo il trafiletto di Dagospia su questa lite. Ecco la voce giunta a Giuseppe Candela:

“INDOVINELLO – Dietro le quinte di un noto programma italiano sono volate parole grosse tra due conduttori. “Sei una pu*****”, ha sbottato tra le tante cose uno dei due. C’è da dire che la situazione è tesa da tempo. Chi sono questi due volti della tv?”. Ora come ora non è chiaro chi siano le due persone coinvolte in questa lite, ma il gossip scalpita! Attendiamo news per scoprire qualcosa di più a riguardo.

Intanto ancora Dagospia nella medesima rubrica ha parlato anche del rapporto tra le prossime opinioniste del GF Vip…