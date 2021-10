1 Il primo concorrente di LOL – Chi Ride è Fuori 2

Solo qualche settimana si sono svolte le registrazioni di LOL – Chi Ride è Fuori 2, e ancora una volta alla conduzione ci saranno Fedez e Mara Maionchi. Dopo il successo della prima edizione, Amazon Prime Video ha deciso di regalare ai fan una seconda stagione, che dovrebbe arrivare sulla piattaforma streaming nei prossimi mesi. Attualmente tuttavia non è ancora chiaro quando i nuovi episodi saranno disponibili, ma senza dubbio a breve ne sapremo di più. Il web intanto si chiede già chi saranno i nuovi comici che prenderanno parte alla trasmissione, e in questi mesi numerosi sono stati i gossip in merito. Adesso però sembrerebbe giungere una nuova prima novità in merito.

Nel corso dell’ultima puntata di Casa Chi infatti Gabriele Parpiglia a sorpresa ha svelato il nome del primo concorrente di LOL – Chi Ride è Fuori 2! Stando alle dichiarazioni del giornalista, a partecipare alla seconda edizione del programma, che dovrebbe essere molto diversa rispetto allo scorso anno, sarà niente meno che il Mago Forrest! Queste le dichiarazioni di Parpiglia in merito:

“La registrazione della nuova edizione di LOL, che andrà in onda tra marzo e aprile, è stata già fatta. I nomi ovviamente sono top secret, hanno silenziato i social, come fecero lo scorso anno. Mi dicono sia molto diversa dalla prima. Però lanciamo qui in esclusiva il primo nome e il primo concorrente che partecipa a LOL: è il Mago Forrest. Se penso a lui mi viene da ridere già. Sarà uno dei protagonisti”.

Pare dunque che il Mago Forrest sia uno dei concorrenti di LOL – Chi Ride è Fuori 2 e senza dubbio ne vedremo delle belle nel corso delle nuove puntate. In attesa di scoprire ulteriori novità, rivediamo cosa ha racconto Fedez in merito alla prima edizione, andata in onda la scorsa primavera.