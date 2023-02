NEWS

Debora Parigi | 7 Febbraio 2023

Amici 22

La ramanzina di Lorella Cuccarini al suo allievo Cricca

Nel daytime di ieri di Amici 22 abbiamo visto il continuo della puntata di domenica e in particolare il compito di Cricca chiesto da Arisa. In studio c’è stato un po’ un botta e risposta tra l’allievo di Lorella Cuccarini e l’insegnante. Quindi dopo Cricca ha voluto avere un confronto con lei per chiarirsi. Ma non è andata benissimo. Arisa gli ha mostrato i video del suo sfogo con gli altri allievi in cui ha usato parole poco rispettose. E alla fine non c’è stato nessun chiarimento.

Nel daytime di oggi, quindi, Lorella Cuccarini, saputo quanto successo, ha convocato il suo allievo. E abbiamo visto una bella ramanzina. La prof ha prima mostrato i vari filmati in cui lui parlava con i suoi compagni e dove usava appunto certe parole nei confronti di Arisa. Da lì è partito il discorso di Lorella:

“Prima di tutto mi dispiace molto che tu abbia detto questa cosa nei confronti di Arisa. Perché non è rispettoso Giovanni. Tu devi rispettare prima di tutto il fatto che tu hai di fronte un professore. E poi hai di fronte un’artista che ha una storia che sai quanta polvere dovete mangiare voi per arrivare a quel livello? Tu non puoi permetterti di dire una cosa del genere. Tu non sai niente della vita artistica di Arisa. Viene fuori una spocchia che non ti appartiene. Almeno che io non ho mai visto in te. È proprio sbagliato che tu lo pensi. È stata una grandissima mancanza di rispetto nei confronti di Arisa”.

Il loro discorso è andato avanti sulla questione del compito in cui la Cuccarini ha preso le difese di Cricca per alcuni aspetti, come abbiamo visto ieri. Ma nel momento in cui poi lui sbaglia, lei ha l’obbligo morale di dirglielo e non difenderlo. “Questa roba qui non può passare”, ha detto l’insegnante. Successivamente Lorella ha avuto anche da ridire sul lavoro che il cantante ha fatto per questo compito. Un lavoro fatto alla leggera. Infatti gli ha detto:

“Io non sono un’autrice, non ho mai scritto, non ce l’ho proprio questo dono. Ma ho un autore in casa, quindi so benissimo come lavorano gli autori. O ti chiami Mogol, oppure un autore quando scrive un testo sta lì, lo medita, lo lascia sedimentare, lo ricanta sulla musica per capire se suona bene. Tu non hai fatto niente di tutto questo”.

