Lorella Cuccarini intervista Marco Columbro: “Mi sono sentito tradito quando ti sei sposata”

1 L’intervista di Lorella Cuccarini a Marco Columbro

Per la gioia dei tantissimi fan, c’è stata una nuova reunion tra Lorella Cuccarini e Marco Columbro. Ieri pomeriggio, la prof di Amici aveva annunciato l’intervista uscita sul suo canale Yotube fatta al suo ex collega con cui ha lavorato davvero tanti anni in TV. Aveva scritto sul suo profilo Instagram: “Il caffè di oggi è ancora più speciale e non poteva mancare. Incontro l’uomo che per molti anni è stato la mia ‘metà’ lavorativa, il mio compagno d’avventura per eccellenza: Marco Columbro. Una lunga collaborazione, una preziosa amicizia, un affetto immutato; non perdete assolutamente questo appuntamento, sul mio canale YouTube.”

Un’intervista lunghissima in cui Lorella e Marco hanno parlato davvero di tutto, con aneddoti anche molto divertiti. Non poteva mancare il ricordare quando il pubblico pensava che loro fossero una coppia non solo lavorativa, ma anche nella vita privata. Molte persone, infatti, quando li incontravano divisi chiedevano loro dove fosse l’uno o l’altra.

Lorella Cuccarini ha anche puntato l’attenzione sul fatto che, quando lei si è sposata con Silvio (col quale sta ancora insieme ed è il padre dei suoi figli), i fan lo hanno visto quasi come un tradimento nei confronti di Marco Columbro. E proprio al collega la showgirl ha chiesto: “Ti sei sentito tradito?”.

Questa la risposta di Columbro: “Io sì, in un certo senso sì, per certi aspetti sì”. Una dichiarazione che ha stupito Lorella, poiché lui non le aveva mai detto questa cosa. Probabilmente il noto conduttore e attore voleva fare una battuta, ma chissà che non ci sia un filo di verità nelle sue parole?

Marco Columbro ha anche ricordato i primi lavori con Lorella Cuccarini e ha parlato del suo eventuale ritorno in TV. Ecco le sue parole…