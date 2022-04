1 Le accuse a Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini è una professoressa di Amici da ormai due edizioni. Ha iniziato come maestra di ballo per poi spostarsi sul canto con l’arrivo di Raimondo Todaro. Alcuni sul web, però, l’hanno accusata di finto buonismo. Questo perché adotta una strategia nel corso dei Serali del reality. Su Instagram, infatti, qualcuno le ha chiesto, appunto, se si ritiene una prof buona oppure una “finta buona“. Questa la sua risposta come riportato anche dal sito Leggo:

Sono una persona assolutamente normale. Né buona a tutti i costi, né cattiva. Credo che un prof debba essere un professionista esigente. Al servizio del programma. Cerco di farlo al meglio. Con i ragazzi cerco sempre il dialogo. Li seguo, li supporto, mi metto a disposizione con tutti i consigli possibili. È chiaro che nella fase finale, tutti cerchiamo di mettere in evidenza i punti di forza dei nostri allievi. Fa parte del meccanismo, è evidente. Ma io non alzo mai la voce, non manco di rispetto ai ragazzi e li chiamo sempre per nome.

Ecco, quindi, la replica di Lorella Cuccarini alla domanda che gli ha posto il suo follower. C’è anche chi le ha posto altri quesiti. Uno tra i tanti, per esempio, che cosa pensa di LDA. Lo studente e figlio di Gigi D’Alessio p stato eliminato nella puntata della scorsa settimana. Secondo la professoressa, però, ha tutte le carte in regola per farcela anche fuori dal talent: “Mi piace molto e non l’ho mai nascosto. Penso che abbia tutte le carte in regola per togliersi tante soddisfazioni“.

Ma non finisce qui. In una precedente intervista, infatti, Lorella ha anche parlato di come Maria De Filippi l’ha convinta a diventare un’insegnante di canto all’interno della scuola di Amici. Siete curiosi di scoprire le sue dichiarazioni? Continuate a leggere…