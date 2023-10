Lorella Cuccarini rivela perché ha rifiutato il pomeriggio di Rai 1 preferendo Amici (c’entra Maria)

Spettacolo

Debora Parigi | 9 Ottobre 2023

Lorella Cuccarini

La scelta di Lorella Cuccarini è legata ad Amici di Maria De Filippi

Durante l’estate si era parlato di una proposta della Rai per Lorella Cuccarini e quindi c’era la possibilità che lei lasciasse Mediaset, e in particolare Amici, per trasferirsi nella TV di Stato. Ma non è successo ed era stata la stessa Lorella a rivelare di aver rifiutato quell’offerta e quindi che restava ad Amici.

Riguardo la chiamata di Angelo Mellone, direttore intrattenimento Daytime Rai, la Cuccarini aveva raccontato: “Lo conosco molto bene, con lui avevo già fatto Grand Tour. Mi ha proposto la fascia delle ore 14.00 di Rai 1, ma io non ho intenzione di tornare in Rai con un programma quotidiano“. Queste le parole della showgirl a TVBlog. E ora arrivano anche le motivazioni di questo rifiuto.

Intervista da TV Sorrisi e Canzoni, Lorella Cuccarini è tornata a parlare della proposta Rai e del suo rifiuto. In particolare ha spiegato i motivi che l’hanno portata a fare questa scelta. E in tutto questo c’entra proprio il programma di Maria De Filippi. In pratica Lorella ama molto il suo lavoro ad Amici e non ha mai pensato di lasciarlo. Il rapporto con i ragazzi e il lavoro che fa con loro è ciò che più ama. Ecco cosa ha detto:

“Sono a un punto della mia vita in cui mi piace fare le cose che mi rendono felice e qui sto veramente bene, mi sento come in famiglia. Ci sono situazioni magiche, in cui tutto è perfetto. Adoro il rapporto con Maria De Filippi e stare con i ragazzi. Ho scoperto quanto è bello vivere dei loro sogni e problemi, è un ruolo che sento molto mio. Sarà che essendo mamma di quattro ragazzi è qualcosa che ho coltivato. Mi piace mettermi a disposizione. Ho fatto una carriera bellissima, mi sono tolta tante soddisfazioni e tante me ne toglierò ancora. Non ho appeso nulla al chiodo ma sono molto risolta. Non devo dimostrare niente a nessuno, neppure a me stessa”.

Insomma Lorella Cuccarini preferisce di gran lungo il ruolo di professoressa ad Amici che un programma del pomeriggio da condurre.