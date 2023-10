Spettacolo

Vincenzo Chianese | 17 Ottobre 2023

Lorella Cuccarini torna in Rapunzel

In queste settimane Lorella Cuccarini è tornata a ricoprire il ruolo di insegnante ad Amici di Maria De Filippi. Per il quarto anno di fila così la showgirl sta seguendo alcuni dei ragazzi della scuola, e di certo nel corso delle prossime settimane ne vedremo di belle. Nel mentre in queste ore per tutti i fan della Cuccarini sono arrivate delle grosse sorprese. Non tutti sanno infatti che a breve, precisamente tra due settimane, Lorella tornerà in teatro, in occasione della ripartenza del musical di Rapunzel. La showgirl infatti, come accaduto in passato, sarà una delle principali protagoniste dello spettacolo e vestirà i panni di Madre Gothel, l’antagonista della storia. Proprio in merito al ritorno dello show, la Cuccarini ha affermato:

“Tra due settimane riparte Rapunzel. Ecco il mio copione storico, guardate come è ridotto”.

In seguito Lorella Cuccarini si è anche mostrata sui social mentre provava una delle canzoni del musical di Rapunzel, e in breve il video ha fatto il giro del web. Ma quando partirà il tour teatrale? Lo spettacolo debutterà ufficialmente il prossimo 3 novembre a Milano, e nelle settimane successive girerà l’Italia intera.

Lorella Cuccarini torna a teatro con il musical di Rapunzel pic.twitter.com/z9k6mAtOSp — disagiotv (@disagio_tv) October 17, 2023

Nel mentre pochi giorni fa Lorella è stata ospite a Verissimo, e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha parlato della sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono contenta della squadra che ho costruito, siamo all’inizio di un percorso, speriamo che proceda alla grande. […] Questo è il mio quarto anno, l’esperienza affina il mio modo di essere. Il rapporto con i ragazzi non credo sia cambiato, da una parte il rigore di una persona che conosce la professione, dall’altra il genitore perché sono pur sempre ragazzi che arrivano molto giovani, con dei sogni, quindi credo che il giusto mezzo funzioni, anche se a volte mi dicono che sono troppo buona”.