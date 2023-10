Mirko Brunetti entra al GF e le inquiline hanno delle strane reazioni (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 17 Ottobre 2023

Grande Fratello

La reazione all’ingresso di Mirko Brunetti

Come ben sappiamo ieri sera Mirko Brunetti ha fatto il suo ingresso dentro la casa del Grande Fratello. L’ex volto di Temptation Island è stato accolto dalle concorrenti donne del reality, le quali prima ancora hanno visto la sua presentazione in cui ha parlato delle relazioni precedenti e del perché è in pausa con Greta Rossetti:

“Un paio di mesi fa ho eliminato un messaggio per non farla pensare male. Era rivolto a Perla ma in abito lavorativo. Lei poi lo ha letto, ma forse ho sbagliato a farlo”.

Nel video qui sotto possiamo vedere la reazione delle gieffine nel momento in cui Mirko Brunetti compare sullo schermo. La prima a essere inquadrata è Angelica che si porta le mani alla testa ed esclama: “Non ci credo“. Giselda, invece, non lo conosce e chiede chi sia, a risponderle è Samira. Letizia, invece, si chiede: “Ma si è già lasciato?“. Infine, Anita dice ridendo: “Sto male“.

NON STO RESPIRANDO #grandefratello #gfpic.twitter.com/nP9Ltxz38x — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 16, 2023

In seguito tutte insieme commentano le parole di Mirko in merito alla pausa con Greta. Quando rivela di aver cancellato il messaggio rivolto a Perla, Angelica afferma: “Furbo, lo cancella“. Poi si sono alzate per andare a dargli il benvenuto. Vedremo nelle prossime settimane che cosa accadrà dentro la Casa più spiata d’Italia.

Mirko Brunetti troverà di nuovo l’amore oppure no? Vi terremo informati nel caso di ulteriori sviluppi. Bel mentre, come al solito, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.