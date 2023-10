NEWS

Andrea Sanna | 7 Ottobre 2023

Lorella Cuccarini verissimo

Ospite a Verissimo Lorella Cuccarini parla del coming out di sua figlia e del clamore mediatico che ha suscitato la notizia

Lorella Cuccarini a Verissimo

Pomeriggio ricco di ospiti quest’oggi a Verissimo. Silvia Toffanin ha potuto accogliere nuovamente l’insegnante di Amici, Lorella Cuccarini. Felice del ritorno come professoressa di canto nella scuola più famosa d’Italia, ha affrontato diversi argomenti.

Uno su tutti l’esposizione mediatica di sua figlia Chiara e dell’attenzione che hanno creato le sue dichiarazioni. La ragazza infatti ha parlato di un amore senza etichette. Lorella Cuccarini ha commentato:

“Devo dire che mi ha molto colpito il fatto che ci sia stato così tanto clamore. Lei ha semplicemente detto di essere una ragazza aperta, libera e di potersi innamorare sia di una ragazza che di un ragazzo. E io ho anche apprezzato questa sincerità. I nostri ragazzi sono cresciuti in un ambiente in cui sono liberi di essere ciò che vogliono. Come ogni genitore ci si augura che i figli siano semplicemente felici. Il modo, le condizioni o scelte sono soltanto loro”.

Ma come mai c’è stato allora così tanto clamore? Secondo Lorella Cuccarini la presenza dei social ha avuto un ruolo importante: “C’è bisogno di avere una notizia ogni giorno e ogni ora, quindi si prende a pretesto qualsiasi cosa. Lascia il tempo che trova, dato che le notizie cambiano di giornata in giornata”.

Silvia Toffanin ha voluto poi sapere se fosse rigorosa e dolce con i suoi figli. Lorella Cuccarini ha confermato, spiegando di esserlo stata soprattutto quando erano più piccoli: “In quel periodo c’era bisogno di mettere un po’ le basi dell’educazione. Ma ho sempre unito il saper dire di no come un momento di crescita, agli abbracci, affetto e amore con il quale devono crescere”.

Successivamente Lorella Cuccarini ha spiegato come lei e suo marito abbiano sempre protetto i loro figli dall’esposizione mediatica: “Non li abbiamo mai fatti fotografare e quelle che ci sono sono state scelte o fatte in determinate occasioni. Oggi si vedono di più e ognuno di loro ha i propri social”.

Con orgoglio Lorella ha parlato dei suoi figli quest’oggi a Verissimo. Una bella intervista in cui la showgirl ha raccontato altri aspetti della sua vita privata.

