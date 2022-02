1 Grave lutto per Luca Argentero

In queste settimane come sappiamo su Rai 1 sta andando in onda la fiction di successo DOC, con protagonista Luca Argentero. L’amatissimo attore proprio questa sera, per presentare la serie, sarebbe dovuto arrivare al Festival di Sanremo in occasione della seconda serata della kermesse. Tuttavia l’ospitata di Argentero è saltata a causa di un gravissimo lutto. Questa mattina è infatti venuto a mancare suo suocero, padre di sua moglie Cristina Marino. Luca dunque per ovvie ragioni non salirà sul palco dell’Ariston, nonostante il suo arrivo fosse attesissimo.

Noi di Novella2000.it ci uniamo al dolore di Argentero e della Marino, e inviamo ai due un caloroso abbraccio. Nel mentre il pubblico attende con ansia di scoprire cosa accadrà questa sera nel corso della manifestazione. Sul palco infatti saliranno numerose celebrità.

L’ospitata di Luca Argentero però non verrà sostituita. Ma chi sarà presente dunque durante la seconda serata? Ad arrivare all’Ariston sarà Laura Pausini, che presenta il suo nuovo singolo, Scatola. Ma non solo. La cantante italiana più famosa al mondo presenterà anche il suo docufilm, Laura Pausini – Piacere di Conoscerti, in uscita su Amazon Prime Video nelle prossime settimane. A seguire sul palco arriveranno Checco Zalone, Cesare Cremonini, che per la prima volta sarà al Festival, e anche Arisa e Malika Ayane, che presenteranno i loro inni per le Olimpiadi Invernali di Cortina 2026. Infine sul palco arriveranno anche Gaia Girace e Margherita Mazzucco, protagoniste della fiction L’Amica Geniale, che tornerà con la terza stagione a partire da domenica 7 febbraio.

Nel mentre questa mattina abbiamo anche scoperto l’ordine delle esibizioni dei Big di questa sera. Andiamo a rivedere la scaletta.