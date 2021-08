1 Luca Dorigo andrà a L’Isola dei Famosi?

L’ex tronista Luca Dorigo ha partecipato a Uomini e Donne per tre volte, ma purtroppo non è stato molto fortunato. Infatti a metà della sua ultima partecipazione ha deciso di abbandonare la trasmissione uscendo da single. Nelle ultime ore è tornato a far parlare di sé per alcuni commenti circa L’Isola dei Famosi. Durante un’intervista con il settimanale Nuovo, come riportato anche dal sito Biccy, ha detto che vorrebbe provare a fare questa esperienza. Tuttavia, non lo prenderebbero mai per un motivo:

Se mi piacerebbe partecipare a L’Isola dei Famosi? Certo che sì. Non mi chiamano. Come mai? Penso che non saprebbero come mettermi in difficoltà.

Ricordiamo, inoltre, che un paio d’anni Luca Dorigo fa ha quasi avuto l’occasione di sbarcare in Honduras a causa di un infortunio di Jeremis Rodriguez. Questo problema, infatti, avrebbe potuto eliminarlo dal gioco. Purtroppo per lui, però, il fratello di Belen è rimasto e lui ha commentato così la situazione:

Due anni fa dovevo entrare a L’Isola dei Famosi al posto del fratello di Belen, Jeremias Rodriguez che si era rotto una mano ma alla fine hanno fatto carte false, per modo di dire e alla fine è partito con la mano rotta praticamente. Come mai? Io ho una sorella bellissima però ha una bambina e vive qui in paese. Ok direi che ci siamo capiti.

Luca Dorigo, inoltre, si era anche candidato per il Grande Fratello. Aveva sostenuto un provino ma non ha avuto l’occasione di entrare nella Casa. Oggi lavora come deejay, anche se dice che la situazione non è molto semplice per via della pandemia. Rivediamo le sue dichiarazioni di qualche tempo fa per quanto riguarda la situazione delle discoteche ancora chiuse. Continuate a leggere…