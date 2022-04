1 Luca Jurman rivela: “Ho tentato di tornare ad Amici”

A seguito delle sue dichiarazioni sul suo profilo Facebook dove ha rivolto delle critiche su Amici, Luca Jurman è tornato a parlare del talent show. Il vocal coach a TV Blog ha rivelato come in realtà abbia più volte tentato di fare ritorno nel programma, spiegando perché ha smosso determinati giudizi.

Luca Jurman ha spiegato che in tanti ancora oggi gli chiedono di ricoprire di nuovo il ruolo di insegnante ad Amici. Ma è stato lui ad andarsene nel bel mezzo del Serale, in un modo che ha definito “poco felice”. Ha aggiunto come la sua scelta non abbia fatto troppo piacere alla produzione. Lui potrebbe anche decidere di dare i suoi insegnamenti, ma a una condizione: “con le qualifiche e le modalità giuste…non ho nessun problema“, anche se non crede sia loro interesse accettare.

Quel che Luca Jurman ha cercato di far capire, però, è che lui non critica il programma e il lavoro fatto da Maria De Filippi, dato che ha sempre avuto un bellissimo rapporto con loro. Bensì ammonisce il fatto che, a suo parere, ci siano ‘non esperti’ a giudicare i ragazzi, da creare solo confusione: “Non si possono dire cose contrarie all’etica artistica e musicale. Io parlo di chi fa il professore di canto, anche se non lo è. E di chi avvalla queste scelte”.

L’ex docente di Amici ha rivelato poi che a febbraio scorso ha contattato la produzione e che in realtà questo avviene tutti gli anni: “Sabina Gregoretti (braccio destro di Maria De Filippi, Ndr) è l’unica persona che ho sentito della produzione in questi anni”, ha fatto sapere Luca Jurman. Da parte sua non c’è guerra ma solo un voler far capire che, a suo parere, non tutti possono improvvisarsi docenti. Continua…