Andrea Sanna | 27 Dicembre 2022

GF Vip 7

L’insinuazione di Wilma Goich

Wilma Goich nella Casa del Grande Fratello Vip si è molto avvicinata a Daniele Dal Moro e ha ammesso, in qualche modo, di provare dei forti sentimenti per lui. Pur consapevole di non poter essere ricambiata, si limita ad avere con il vippone una bella amicizia. Nonostante questo, però, non manca occasione di manifestare qualche gelosia e fare degli aspri appunti.

Stavolta ha avuto da ridire su Oriana Marzoli, con la quale spesso e volentieri si è trovata a discutere animatamente. Non molto tempo fa le due sono state protagoniste di un durissimo faccia a faccia mattiniero. Adesso la venezuelana sembra essere di nuovo nel mirino per essere molto vicina a Daniele Dal Moro. Questa mattina in giardino Wilma Goich ha insinuato che Daniele e Oriana avrebbero dormito insieme e ha raccontato tutto ad Antonino Spinalbese. L’haistylist come sappiamo è amico del veneto e durante il suo percorso ha vissuto un flirt (finito male) con la vippona:

“Io non mi sono proprio accorta”, ha detto inizialmente in risposta a un’altra domanda di Antonino. A seguire Wilma Goich ha sputato il rospo: “No, di là c’è chi ha raccattato i tuoi avanzi. Se dico? Sì sì”. Spinalbese ha detto di non crederci, ma la cantante è stata piuttosto convincente nel fargli credere il contrario: “L’ho visto io, a letto. Era a letto, non era mica a letto con te… In quale? Era nel letto di Oriana. Tutta coperta. Ma come non è vero? Era a letto con te? Ti risulta?”. Antonino è parso molto scettico, ma Wilma ha ribadito ancora di averli visti con i suoi occhi.

La Goich ha continuato a dire di aver visto la scena mentre passava lì per caso: “Io guardo sempre, anche perché ho salutato Dana e ho visto che erano in due a letto”.

Antonino Spinalbese è rimasto un po’ sorpreso e basito da queste affermazioni, ma Wilma Goich ha detto di essere certa di quello che ha visto. Il web, intanto, non sembra essere d’accordo con lei e, anche se fosse, non ci vede nulla di male. C’è chi sostiene infatti che la verità sia ben diversa, in quanto a causa della forte musica Daniele Dal Moro sarebbe andato a dormire addirittura sul divano. Dunque pare non ci sia stato alcun avvicinamento con Oriana Marzoli. Anche se, ribadiamo, se così fosse non ci sarebbe niente di male, no?