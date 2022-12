NEWS

30 Dicembre 2022

Lo scontro tra Giaele e Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese ieri sera è stato al centro di numerosi litigi. Quello che ha creato più caos è stato sena ombra di dubbio quello con Patrizia Rossetti, la quale è arrivata a urlargli a un palmo dal viso e a puntargli il dito addosso. Ma le questioni per il vippone non terminano qui. Successivamente, infatti, ha avuto un diverbio anche con Giaele De Donà. La sua amica gli ha parlato di Oriana e di come si sia comportato male con lei smettendo di parlarle di punto in bianco dopo che è entrata Ginevra Lamborghini come ospite.

Spinalbese ha replicato che Oriana lo sta facendo passare “come un pezzo di mer*a, come uno che tratta male le donne e io devo dire che ne sono felice? Io mi pento di averla conosciuta, è diverso“. In seguito Giaele ha detto che non avrebbe mai voluto rovinare la sua amicizia con Antonino solo per difendere Oriana, tuttavia le ha dato fastidio un gesto e alcune parole che lui le ha detto qualche tempo prima: “Hai detto che non ti voglio bene e che non mi frega niente di te. Hai detto che quando stai male mi avvicino a te solo perché voglio farmi i ca**i tuoi“.

giaele vs antospin 2 pic.twitter.com/AepwcUgTgJ — estanco (@palloncinx) December 30, 2022

Di lì a poco è stata tirata in ballo anche la lettera che le ha scritto la madre la quale conteneva una frase su Ginevra. Stiamo parlando del momento in cui la Lamborghini l’ha accusata di strumentalizzare le persone. Lei si è lamentata per diverso tempo, aggiungendo che ha anche pianto per questo. Giaele lo ha accusato di aver difeso Ginevra perché gli conveniva: “Tu hai messa in dubbio la frase! Che ca**o stai dicendo? Non era una frase detta a caso“. Antonino ha replicato: “Ma che ca**o vuoi da me? Non me la ricordavo!“. (QUI il video).

giaele vs antospin 3 pic.twitter.com/nj2bXXQh9p — estanco (@palloncinx) December 30, 2022

