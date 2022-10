La triste storia di Luca: la malattia della mamma e la sua depressione (VIDEO)

Dentro la casa del GF Vip 7 Luca Salatino ha raccontato della malattia della madre e quando è finito in depressione.

Luca Salatino parla della malattia della madre e della depressione

Per Luca Salatino, concorrente del GF Vip 7, questa sera c’è stata una sorpresa per lui: la madre Rita. Il rapporto con la mamma è davvero enorme e, prima di incontrarla, al pubblico è stato mostrato un filmato in cui lui ha raccontato un po’ di sua madre. Dalla malattia della signora, fino a quando lui veniva picchiato da altri ragazzini del suo quartiere e la sua depressione

L’ex volto di Uomini e donne in settimana ha raccontato di quando era ragazzino e i ragazzi più grandi lo picchiavano, probabilmente perché si è sempre mostrato come un bambino buono e sensibile. Insomma ha sofferto davvero molto di bullismo. Allora ha cambiato un po’ il suo aspetto esteriore indossando un’armatura metaforica: si è fatto vedere duro, si è fatto i tatuaggi e si è iscritto a pugilato.

Il modo di essere di Luca Salatino è anche una conseguenza di come è cresciuto. Ed è qui che ha raccontato di quello che è successo alla madre, la persona più importante della sua vita. Quando lui era ancora troppo giovane per avere delle responsabilità, la signora Rita si è ammalata, ha avuto un tumore al cervello. Quando lui usciva da scuola, andava sempre all’ospedale a trovarla. La sua vita è cambiata totalmente da un giorno all’altro.

Dopo essere stata operata è subentrata la depressione e Luca le è stato davvero molto vicino. È cresciuto vedendo ogni giorno il dolore della madre. E arrivato a 23 anni il vippone è finito nel baratro più profondo, entrando anche lui in depressione. E in questa situazione nessuno gli è stato vicino anche con solo una telefonata, solo sua madre non l’ha abbandonato un attimo.

Piano piano è riuscito a riprendere in mano la sua vita, si è di nuovo iscritto in palestra e questa è stata la sua più grande vittoria. L’incontro con la madre dentro la Casa del GF Vip 7 è davvero commovente e toccante e non sono mancate anche alcune battute. Potete rivedere tutto il momento sul sito del Grande Fratello.

