Spoilerato il nome dell’eliminato del GF Vip?

Questa sera, 13 ottobre 2022, è andata in onda una nuova puntata del GF Vip ed è stata introdotta da una chiacchierata con Pamela Prati. Alfonso Signorini, infatti, ha ripercorso quanto detto dalla vippona la scorsa settimana sul caso Mark Caltagirone. Tornati in diretta, poi, alcuni concorrenti hanno espresso la loro opinione. Alcuni hanno di non credere alla sua ingenuità e altri l’hanno difesa. Quest’ultima categoria comprende Antonella Fiordelisi e Patrizia Rossetti.

La Rossetti, infatti, le ha detto di volerle dare il beneficio del dubbio. Una cosa che fa per sua indole naturale con le persone. Mentre parlava gli spettatori hanno notato qualcosa di strano comparire in sovraimpressione. Qui sotto, nel video, possiamo notare la schermata che mostra la schermata tipica delle nomination. Il fatto che ha stranito il pubblico è che non compaiono tutti i vipponi del GF Vip 7. Secondo un’ipotesi, infatti, mancherebbe l’eliminato della puntata e anche i preferiti della serata di stasera.

Nella lista, infatti, non vediamo comparire Gegia, la quale questa sera si trova in nomination. Le teorie potrebbero essere molte. Secondo i più malfidati, infatti, tutto ciò significherebbe che il gioco è pilotato fin dall’inizio. Sul web, però, c’è anche chi pensa che gli autori potrebbero aver creato varie versioni della schermata così da essere subito pronti per renderla disponibile al pubblico non appena inizieranno le nomination più tardi.

Al momento, infatti, non sappiamo quali sono i risultati delle nomination che verranno fatto e nemmeno del televoto di questa sera. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più. Seguiteci per non perdervi tante altre news. La replica del GF Vip 7 sarà disponibile su Mediaset Infinity.

Novella 2000 © riproduzione riservata.