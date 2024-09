In carriera ha praticamente fatto qualsiasi cosa Luciana Littizzetto. Da comica ad attrice, a conduttrice televisiva e radiofonica o ancora scrittrice e opinionista per passare a doppiatrice. Ma cosa siamo in grado di dirvi di lei? Qui di seguito info e curiosità sul suo conto: dall’età, alla vita privata con marito e figli e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto età, altezza e biografia

Apriamo questo paragrafo parlando della biografia dell’attrice comica. Chi è Luciana Littizzetto? La conduttrice nasce il 29 ottobre 1964 a Torino sotto il segno dello Scorpione. La sua età oggi è di 59 anni. Per quanto riguarda l’altezza sappiamo che è alta 1 metro e 58 centimetri di altezza. Non sappiamo il peso.

Che titolo di studio ha la Littizzetto? Per quanto riguarda il percorso accademico nel 1984, all’età di 20 anni, si diploma in pianoforte presso il Conservatorio della sua città natale.

Cosa insegna Luciana Littizzetto? In seguito intraprende l’insegnamento della musica in una scuola media per 9 anni. Nel frattempo, la futura comica si laurea in materie letterarie all’Università degli Studi di Torino nel 1990.

La vita privata

Parliamo, ora, della vita privata di Luciana Littizzetto, facendo particolare attenzione alla sfera sentimentale. Dal 1997 al 2018 la cronica ha avuto una relazione con il musicista Davide Graziano.

Pur non avendo mai celebrato le nozze la coppia ha deciso di adottare tre figli. Durante un’intervista a La Repubblica, riportata anche da Donna Glamour, ha detto:

“All’inizio non è facile: tu non sei preparata e non lo sono loro, vanno in una casa che non conoscono, in comunità non hanno spazi esclusivi. I ragazzi in affido si fidano poco, hanno le spine, si rischia di farsi male entrambi. Poi, col tempo, non sai quanto ce ne vorrà, le incomprensioni si superano. I genitori di Vanessa e Giordan hanno perso la patria potestà, ce l’ha il comune di Torino. Io ho la tutela: se vorranno a diciotto anni potranno aggiungere al loro cognome il mio”.

Come dicevamo poc’anzi, infine, lei e Davide hanno annunciato la separazione nel dicembre del 2018.

Tra le curiosità, invece, possiamo dire che è una grande tifosa della Juventus.

Dove seguire Luciana Littizzetto: Instagram e profili social

Attraverso una rapida ricerca sul web scopriamo che Luciana Littizzetto ha tutti i profili social più importanti. Su Facebook, infatti, conta oltre 828 mila seguaci, mentre su Twitter oltre 110 mila.

L’account Instagram, invece, risulta quello più seguito con più di 2 milioni e 400 mila followers.

Qui condivide tutto ciò che la riguarda e non manca occasione di pubblicare foto e video divertenti o che fanno riflettere.

Carriera

Da sempre appassionata al mondo dello spettacolo, Tra il 1988 e il 1990 studia recitazione e inizia l’attività di doppiaggio. In carriera oltre a fare televisione, come vedremo, ha scritto anche diversi libri e ha lavorato in radio.

La prima volta che compare in televisione è nel programma Avanzi con Serena Dandini. Quindi, nel 1993 appare in teatro con un’opera scritta da lei e nello stesso anno compare in Cielito lindo condotto da Claudio Bisio.

Mai dire gol

Dal 1997 partecipa per la prima volta a numerose puntate di Mai dire gol per poi entrare nel cast di Ciro, il figlio di Target. In aprile riceve l’incarico di condurre il programma radiofonico Titanic(a).

Zelig

Più tardi debutta anche a Zelig – Facciamo cabaret presentato da Simona Ventura. Nel 1999 recita nel film E allora mambo e pubblica il suo primo libro.

All’inizio degli anni duemila, Luciana Littizzetto, prende parte alle pellicole Tutti gli uomini del deficiente e a Ravanello pallido.

Quelli che il Calcio

Sulla Rai, invece, partecipa a Quelli che il calcio condotto da Fabio Fazio. Nello stesso periodo scrive il suo secondo libro, partecipa al Maurizio Costanzo Show e conduce in radio un programma incentrato sui problemi di coppia.

Sanremo

Nel 2002 diventa ospite di molte trasmissioni, come per esempio Buonasera dottore, C’è posta per te, Per un pugno di libri e al Festival di Sanremo nel 2013 e nel 2014.

Che tempo che fa

Dal 2005 entra a far parte del cast di Che tempo che fa di cui ancora oggi è protagonista, accanto a Fabio Fazio.

Tra i progetti più recenti, l’ultima volta che compare al cinema risale al 2015 con il film Io che amo solo te. In televisione, invece, dal 2011 al 2015 è protagonista della fiction Fuoriclasse.

Film, fiction e programmi TV

Ecco, adesso, la lista dei film, non ancora menzionati, a cui ha preso parte Luciana Littizzetto:

Tutti giù per terra (1997)

(1997) Tre uomini e una gamba (1997)

(1997) Svitati (1999)

(1999) La grande prugna (1999)

(1999) Tandem (2000)

(2000) Se devo essere sincera (2004)

(2004) Manuale d’amore (2005)

(2005) Ripopolare la reggia (2007)

(2007) Genitori e figli – Agitare bene prima dell’uso (2010)

(2010) Maschi contro femmine (2010)

(2010) Femmine contro maschi (2011)

(2011) Aspirante vedovo (2013)

Inoltre, queste le fiction in cui possiamo trovare Luciana Littizzetto:

Camera Café (2004)

(2004) Pinocchio (2008)

Non pensarci – La serie (2009)

(2009) Fuoriclasse (2011-2015)

Infine, i programmi televisivi a cui ha partecipato Luciana Littizzetto nel corso della sua carriera: