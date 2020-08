Mahmood difende un suo collega e scatena le ire del web

Le parole di Mahmood hanno suscitato una polemica sul web. Nelle ultime ore il vincitore di Sanremo 2019 ha rilasciato un’intervista a Il Fatto Quotidiano, in cui ha parlato anche del rapporto con i social. Commentando il modo in cui lui si relaziona al web, Mahmood ha difeso Guè Pequeno, sollevando un vero polverone. Ecco le sue parole:

“Questi social sono un’arma a doppio taglio. Tutti devono trovare il lato negativo delle cose, il dover giudicare e criticare sempre e prescindere. Anche il politically correct credo stia prendendo una piega un po’ ‘bad’. Brutta nel senso che non si può fare né dire più nulla. Come è successo, ad esempio, ai vari rapper che per qualsiasi cosa dicano sui social vengono criticati duramente. È come essere processo ogni tre secondi, quindi per un’artista i social rappresentano una chiusura, non sei libero di dire quello che pensi al 100%.