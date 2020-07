Mahmood pubblica il nuovo singolo Dorado: il significato del testo e la reazione del web

Solo pochissime ore fa a tornare sulle scene musicali è stato Mahmood. L’amatissimo artista, che nell’ultimo anno e mezzo ha dominato le classifiche italiane, ha infatti pubblicato il suo nuovo singolo, Dorado, in collaborazione con Sfera Ebbasta e Feid. Il pezzo anticipa il prossimo album di inediti del cantante, che salvo cambiamenti dell’ultimo minuto dovrebbe vedere la luce nelle settimane a venire. Nel mentre la canzone sta già ottenendo un ottimo successo, e a svelare il significato del testo è lo stesso Alessandro, che ai microfoni di RTL 102.5 dichiara:

“Dorado parla di un viaggio onirico dove io parto dalla mia cameretta e mi immagino di essere catapultato in un mondo dorato, pieno di diamanti. È una trasposizione di quello che ho vissuto nell’ultimo anno, perché son partito da casa mia a Gratosoglio e mi sono ritrovato a fare cene con Lenny Kravitz, assistere a sfilate a Londra. Cose abbastanza strane per quello che ho sempre vissuto io”.

E ancora Mahmood, parlando della copertina del suo nuovo singolo Dorado, sulla quale appare Bugs Bunny, aggiunge:

“Ho scelto proprio Bugs Bunny nella copertina perché un po’ mi rappresenta. Si ritrova sempre nudo con una carota in mano anche nelle situazioni più strambe, un po’ come è successo a me che ero sempre lì con questa faccia da scemo in tremila eventi senza capire bene dove mi trovavo”.