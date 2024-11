Al Gran Hermano Maica ha deciso di chiudere con Tommaso e il programma ne ha realizzato un video in cui ha deriso il concorrente. Ciò ha scatenato una polemica sui social tra fan.

Maica chiude con Tommaso

Dal Grande Fratello in Italia dove Enzo Paolo Turchi ha rivelato l’intenzione di lasciare il programma, al Gran Hermano in Spagna dove Tommaso Franchi ha rivelato la sua verità a Maica Benedicto. Avevano legato molto quando lei era approdata nel nostro reality show e lei stessa aveva ammesso di essersi presa una cotta.

Inizialmente si pensava che anche Tommaso ricambiasse il sentimento, ma lui già in Italia aveva spiegato di vederla solo come un’amica. Ciò l’ha ribadito anche una volta arrivato in terra iberica. Prima di parlare di questo con Maica, però, ha affrontato l’argomento con gli altri concorrenti. Ed è proprio questo che sembra aver fatto arrabbiare la ragazza quando l’ha scoperto.

Ieri in puntata al Gran Hermano, Maica quando è stata chiamata in confessionale dove ha ribadito che: “Tommaso è un cucaracho travestito da bravo ragazzo“. Ovvero colui che nel gergo giovanile viene riferito un “malessere”:

“Cosa è successo? Non è successo nulla. Quello che mi ha dato fastidio è che dica a tutti i miei compagni una cosa, che i miei compagni per di più esprimono la loro opinione su una cosa che non è vera. A me ne racconti un’altra totalmente diversa. Questo è ciò che non mi è piaciuto e ciò che mi ha deluso. In conclusione, ci sono scarafaggi travestiti da bravi ragazzi. Non è successo nulla“. Peraltro Maica ha anche fatto sapere che semmai dovesse tornare in Italia lo farà da sola, senza Tommaso.

Maica explica lo que le ha molestado de Tommaso#GHGala10 #GH7N pic.twitter.com/vfpnV1u06w — Gran Hermano (@ghoficial) November 7, 2024

Il Gran Hermano deride Tommaso:è polemica

In seguito anche Tommaso è stato richiamato in confessionale e con il conduttore Jorge Javier Vázquez ha spiegato i motivi che l’hanno spinto ad agire in questo modo. Il senese ha fatto sapere di tenere molto a Maica, ma la reputa solo un’amica. E se si è confrontato prima con gli altri e poi ha affrontato lei, è perché aveva timore di quella che potesse essere la sua reazione.

Dunque l’intenzione di Tommaso era semplicemente quella di fare la cosa migliore e di scegliere le parole giuste da dire per non ferire la coinquilina.

Il presentatore ha capito il discorso di Tommaso, ma nonostante ciò sarà difficile ora riuscire a ricucire il rapporto con Maica, la quale sembra essere ancora molto contrariata. Ci vorrà del tempo. Vedremo come andranno le cose al Grande Fratello in Spagna.

Intanto non appena il concorrente p tornato dagli altri in Casa in sottofondo hanno inserito la canzone “Ridi Pagliaccio” e un fotomontaggio, come potete vedere nel video sottostante.

Ciò ha generato una polemica sui social. Molti spagnoli hanno attaccato Tommaso accusandolo di aver preso in giro Maica e non sono mancate offese. I fan italiani, invece si sono detti contrariati da quanto accaduto e se la sono presa con i “cugini” e con il Gran Hermano.

Forse sarebbe il caso di prendere con più leggerezza il programma ed evitare le offese, non trovate?