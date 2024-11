Confronto al GF tra Tommaso e Maica: “Ti vedo solo come amica”. Il senese ha chiuso con la gieffina, ma l’ha presa molto bene e si è detta un po’ delusa da lui.

GF, Tommaso chiude con Maica

L’avventura di Tommaso Franchi al GF spagnolo è cominciata con l’atteso incontro tra lui e Maica Benedicto. L’idraulico senese, che ha colpito tutti i suoi nuovi coinquilini, ha rivelato di non avere alcun interesse nei confronti di Maria Vittoria Minghetti, a dispetto di quel che si potesse pensare. Una frase questa che potrebbe aprire nuovi scenari nel nostro reality al suo ritorno.

Ma non è finita qui, perché Tommaso al GF spagnolo ha voluto fare un appunto anche sul suo rapporto con Maica e a tutti i concorrenti ha affermato di non essere attratto da lei. Ma ha dovuto affrontare poi anche la diretta interessata. Cosa è emerso dai discorsi fatti?

Tommaso ha avuto modo di parlare con Maica. In questo video, per esempio, le ha spiegato di trovarsi al GF spagnolo grazie a lei perché il programma ha visto una connessione tra loro. Un legame che lui stesso riconosce e pensa sia incredibile. Nonostante pensi che tutti questo sia bellissimo, in questo video Tommaso cerca di spiegare a Maica che, al contempo, trova tutto ciò un po’ forzato per il contesto in cui si trovano:

“Tu mi piaci come persona. Quello che però penso è che qui dentro voglio che ci conosciamo da amici. L’amore e il sentimento sono una cosa diversa”.

Meravigliosa Maica che ha preso benissimo che Tommaso le dica che lì dentro è meglio essere amici perché si sente costretta perché succeda qualcosa.



bene una cosa giusta la fatta, main ogni caso non e piu credibile. 😅😅😅😅😅 #GRANDEFRATELLO pic.twitter.com/uLRb9qGkjP — GRANDE FRATELLO 2024 – FANPAGE (@gf_24_fp) November 6, 2024

Maica dalle sue parole sembra aver compreso il discorso di Tommaso e si è detta d’accordo con il compagno del GF.

Il confronto tra Tommaso e Maica

In un altro video invece, sempre Maica ha ammesso di essere rimasta un po’ male per il comportamento avuto da Tommaso e gliel’ha detto chiaramente. Non ha apprezzato il suo modo di fare e avrebbe voluto che se ne parlasse prima anziché farlo prima con gli altri concorrenti. Specie se si tratta di questioni come queste:

“Sei venuto al Gran Hermano in Spagna, hai parlato ai miei compagni, al mio pubblico e hai detto a tutti che non ti piaccio e che non sai come dirmelo e non sai come gestire la cosa. Ma a me hai detto tutto il contrario!”.

Tommaso dal lato suo ha provato a spiegare alla coinquilina del GF, ribadendo di avere piacere a stare con lei, le piace come persona, ma crede che i sentimenti siano ben altro. Delusa Maica ha ribattuto sostenendo che anche per lei è la stessa cosa, specie dopo quanto visto: “Hai fatto un video in Italia dove dicevi che ti mancavo e ora hai detto a tutti i miei compagni che non era vero“.

Così l’idraulico ha vuotato il sacco e le ha detto: “Immagina: mi hanno preso, ho preso un aereo per venire in Spagna, ma io in Italia stavo bene! Ero super felice perché erano dieci anni che non prendevo un aereo, ma se l’ho fatto è perché il Grande Fratello voleva che noi fossimo insieme. Quei video li ho fatti per stare al gioco, mi mancavi come persona, ma il sentimento è altro“, ha ribadito Tommaso al GF spagnolo.

Ed ecco alcuni dei video della conversazione tra i due….

Maica: Mi ha fatto male perché ho raccontato quello che ho visto in un video



Tommaso: il video sullo schermo è fatto apposta per darti questa sensazione. GH vuole che queste cose… si riuniscano#GRANDEFRATELLO pic.twitter.com/SRDylCKsWW — GRANDE FRATELLO 2024 – FANPAGE (@gf_24_fp) November 7, 2024

Bravo Tommy che smonta tutto il 🎪 creato dagli Autori del@GrandeFratello & @ghoficial

Se volete avere più Telespettatori in un Reality bisogna far vedere cose più reali e non pagliacciate 🤡 del genere #tommavi#grandefratello#ghoficial pic.twitter.com/90FdSBCncE — Mascos 🌞 (@mascos69) November 7, 2024

Se questi sono i presupposti quindi non ci sarà alcuna coppia tra Tommaso e Maica al GF spagnolo. Ma a quanto pare lo stesso sarà anche con Maria Vittoria qui in Italia! Cosa succederà?