È arrivata la scelta di Enzo Paolo Turchi. Il coreografo ha fatto sapere che vuole lasciare la Casa del Grande Fratello, stavolta sembra esserne convinto e l’ha rivelato ai coinquilini.

Enzo Paolo Turchi lascia il Grande Fratello

Le notizie sul Grande Fratello non mancano di certo! E se un ex concorrente potrebbe tornare in Casa dopo l’arrivo di Federica e Alfonso e della nascita delle prime coppiette e dinamiche interne, qualcuno ha alzato bandiera bianca! Pare stia per arrivare un ritiro al GF, che coinvolgerà Enzo Paolo Turchi.

Il coreografo è stato per lungo tempo in confessionale e dopo tanto tempo è uscito, per poi confrontarsi con alcuni dei suoi compagni. È sembrato un po’ scosso e sicuro della sua scelta. Questo si è capito quando è stato ripreso dalle telecamere mentre Pamela Petrarolo lo abbracciava, tra le la lacrime: “Oddio no. Poi è anche il compleanno mio“. Ricordiamo che l’ex Non è la Rai festeggia gli anni il 10 novembre.

Enzo Paolo Turchi ha cercato di rassicurare la coinquilina: “Mi dispiace, ho chiamato già tutti, è una cosa… però non ce la faccio. In punto di morte…“. Dopo queste affermazioni la regia ha eliminato l’audio e cambiato subito inquadratura. Tutti sono quindi certi che il suo abbandono al programma sia sempre più vicino e che possa verificarsi entro pochi giorni.

I motivi del ritiro

La scelta di Enzo Paolo Turchi di ritirarsi dal Grande Fratello ha preoccupato i suoi fan ed estimatori. Qualcuno ha pensato che possa aver ricevuto una brutta notizia da casa e dunque voglia fare ritorno dai suoi cari. Ma pare che le cose siano molto diverse.

Infatti Enzo Paolo Turchi in una chiacchiera notturna con Luca Calvani ha fatto sapere di stare molto bene quando si trova a mettere in pratica il suo sapere nel ballo, ma c’è un ma:

“Non sopporto più la banalità, devo stare con le persone migliori di me, che hanno qualcosa da raccontare, se no per me diventa un problema. In questo momento ho bisogno di cose diverse“.

C’è da dire che qualche segno di cedimento Enzo Paolo Turchi lo aveva dato già manifestato da un po’ di tempo. Si convincerà a restare o stavolta la scelta del ritiro è definitiva?