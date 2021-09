1 Il gossip di Dagospia su Manila Nazzaro e Adriana Volpe

Su Dagospia si legge un nuovo gossip che riguarderebbe la concorrente del GF Vip 6 Manila Nazzaro e l’opinionista Adriana Volpe. Stando a quanto scritto dal sito diretto da Roberto D’Agostino pare che tra le due ci sarebbero delle vecchie ruggini. A riportare la notizia è Giuseppe Candela nella rubrica A lume di Candela.

Ma leggiamo quanto segue dal portale web:

«Adriana Volpe figura tra le opinioniste della nuova edizione del Grande Fratello Vip, Manila Nazzaro sarà nella casa più spiata d’Italia. Gira voce che i rapporti tra le due signore non sarebbero dei migliori, c’è chi prevede scintille. Tutta colpa di vecchie ruggini, la Nazzaro conduceva nel 2017 Mezzogiorno in Famiglia e l’anno successivo fu fatta fuori per far posto proprio alla Volpe. Ne vedremo delle belle».

Ovviamente si tratta di un rumor e non vi è assoluta certezza di quanto accaduto tra le conduttrici dal carattere forte. Oltretutto nella giornata di ieri TV Blog ha riportato un’intervista proprio di Manila Nazzaro, in cui ha parlato anche della collega Adriana Volpe e della possibilità di avere u programma tutto suo finita l’esperienza del GF Vip:

«Non è una regola. Adriana Volpe ci è riuscita, perché è una grande professionista. Io e lei ci siamo parlate al telefono, la conosco molto bene; a lei il Grande Fratello ha regalato l’umanità che spesso ai personaggi Rai manca. Spesso sono incagliati nel ruolo di perfettine, precisine, senza poter dire la parola in più».

Ha dichiarato Manila Nazzaro. Che si tratti, dunque, solo di voci di corridoio? Se Adriana e Manila volessero intervenire per dirci la loro, noi saremo ben felici di ascoltarle. Discorso differente riguarda invece Caterina Balivo. Andiamo a capire perché…