1 Le parole di Manila Nazzaro

Solo poche ore fa sono stati annunciati tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 6, che come sappiamo debutterà su Canale 5 lunedì 13 settembre. Quest’anno a varcare la porta rossa ci sarà anche Manila Nazzaro, che come è noto non è estranea ai reality. Solo lo scorso anno infatti la conduttrice ha partecipato a Temptation Island insieme al suo fidanzato Lorenzo Amoruso, dove ha conquistato ancora una volta il cuore del pubblico. Adesso la Nazzaro è pronta a rimettersi in gioco con un nuova esperienza, e senza dubbio per lei non mancheranno grandi emozioni. In queste ore nel mentre Manila ha anche rilasciato alcune dichiarazioni agli autori del Grande Fratello Vip, così come hanno fatto anche tutti gli altri Vipponi, e parlando di questa nuova avventura ha affermato:

“La mia aspirazione nella vita è sicuramente non deludere i miei genitori. Il mio motto, che è quello del mio papà, è: ‘tutto è possibile, nulla è impossibile’. Qual è il mio tallone d’Achille? Il disordine. In casa senza social starò benissimo, anzi ho bisogno di stare un po’ senza social”.

A un tratto però Manila Nazzaro ha svelato anche chi non vorrebbe mai avere come coinquilina nella casa del Grande Fratello Vip 6. A quel punto la conduttrice ha fatto il nome di un’altra famosissima presentatrice: Caterina Balivo! Queste le dichiarazioni della compagna di Lorenzo Amoruso:

“Chi non vorrei mai trovare dentro casa? Caterina Balivo. Vabbè…simpatie a antipatie ci sono dai”.

Stare senza social? Possiamo esaudire il tuo desiderio, Manila… peccato che i social non potranno stare senza di te! 🤪 #GFVIP pic.twitter.com/X4y33i9cfr — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 7, 2021

Senza dubbio l’arrivo di Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 6 è già attesissimo, e di certo in molti si stanno già chiedendo cosa accadrà durante il percorso della conduttrice. In attesa di scoprirlo, rivediamo le novità che ha annunciato Alfonso Signorini per quest’anno, e una di esse riguarda la nuova politica in merito alle possibili espulsioni.