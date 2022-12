NEWS

Nicolò Figini | 15 Dicembre 2022

GF Vip 7

Le critiche di Manila Nazzaro alla Ricciarelli

Nella scorso puntata in diretta su Canale 5 del Grande Fratello Vip tra gli ospiti abbiamo visto Francesca Cipriani con il marito Alessandro Rossi e la soprano Katia Ricciarelli. Quest’ultima si è esibita sulle note dell’Ave Maria. Una performance che non ha convinto il web e nemmeno alcuni dei vipponi, come per esempio Antonino Spinalbese, il quale ha fatto una sua imitazione. Nemmeno a Manila Nazzaro è andata giù la presenza della cantante.

Lo ha rivelato nel corso di un’intervista con Casa Pipol, come riporta anche il sito Il Sussidiario. Ha detto di trovare addirittura assurda la sua ospitata per il seguente motivo: “Ho trovato assurda la presenza di Katia Ricciarelli l’altra sera a cantare l’Ave Maria in televisione. C’è un cachet. Era molto più giusto, più puro e più semplice far parte di tutti noi il giorno delle nozze di Francesca“. Poi aggiunge: “Ho trovato imbarazzante la presenza di Katia Ricciarelli in studio e non al matrimonio di Francesca Cipriani“.

Nonostante le parole di Manila, però, Katia ha semplicemente fatto il suo lavoro andando a esibirsi al GF Vip da professionista quale è. Ma non finisce qui. Manila Nazzaro, infatti, avrebbe trovato ingiusta la sua presenza all’interno del reality per via dei comportamenti avuti quando era una concorrente: “A me dà molto più fastidio quando un personaggio che ha fatto del male a me personalmente, ma anche ad altre persone, venga omaggiato in questa maniera. Lo trovo molto anti-televisivo“. Infine ha rivelato di avere tagliato i rapporti con lei nonostante l’abbia perdonata: “Ho scoperto cose ingiuste e cattive nei miei confronti, quando a Katia ho dato tutto il mio cuore“.

