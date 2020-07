Manila Nazzaro svela quanto accaduto con l'ex marito: doloroso retroscena

1 Spunta un doloroso retroscena di una vecchia intervista di Manila Nazzaro sul suo ex marito: ecco perché i due si sono lasciati e cosa è successo

Manila Nazzaro è una delle protagoniste indiscusse di questa edizione di Temptation Island 2020. Insieme al suo fidanzato Lorenzo Amoruso sta mettendo alla prova i propri sentimenti. Alcuni non sanno (o non ricorderanno), ma l‘ex Miss Italia conserva un matrimonio alle spalle con Francesco Cozza, noto centrocampista in passato della Reggina e oggi responsabile dell’area scouting della squadra che l’ha reso celebre.

La bella Manila Nazzaro e l’ex marito Francesco Cozza sono convolati a nozze nel 2005, fino al 2017, quando hanno deciso di separarsi, creando non poco clamore. Hanno avuto due figli: Francesco Pio (nato nel 2006) e Nicolas (nel 2011). Ora la Nazzaro ha ritrovato il sorriso e si dice felice accanto a Lorenzo.

Vista la sua presenza a Temptation Island è spuntato fuori, grazie ad una vecchia intervista da lei rilasciata a Diva e Donne nell’Aprile 2020, un doloroso retroscena che coinvolge proprio il suo ex marito. Queste le sue parole:

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’altra famiglia. È stata Una botta fortissima. Non è una cosa bella vedere, su Instagram, immagini che si riferiscono all’esistenza di un’altra famiglia. Eravamo in fase di separazione. Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Meritavo almeno un po’ di sincerità”.

Questo quindi avrebbe portato Manila Nazzaro e l’ex marito Francesco Cozza alla rottura definitiva. Pare che ad oggi i loro rapporti non siano dei migliori, ma nonostante questo conserva un buon legame con i propri figli:

“I miei figli sono sereni, sanno che il padre sta in Calabria e che probabilmente ha una fidanzata”.

Argomento che Manila Nazzaro ha affrontato nel 2019 anche in un’intervista fiume a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele. La speaker ha spiegato di aver vissuto quel periodo come un lutto:

“Non avrei mai creduto che raccontare il dolore sarebbe stato in qualche modo terapeutico. Io ho vissuto il matrimonio come l’hanno vissuto i miei genitori, io ci credevo fortemente, anche dopo la separazione. Per me è stato un vero e proprio lutto. Da parte del mio ex era basato su fondamenta diverse dalle mie. Non è stato un tradimento ma senza entrare nei dettagli i tradimenti possono essere di più generi e tipi. E’ stato tradito il desiderio di stare insieme. Ero rimasta sola con due bambini e mi sono trovata ad essere contemporaneamente madre e padre e in quel momento ho metabolizzato che era finita”.

Un doloroso retroscena che è ritornato a galla ora che Manila Nazzaro è tra le concorrenti di Temptation Island, insieme al suo fidanzato Lorenzo Amoruso. Vediamo insieme come procede il loro percorso nel reality delle tentazioni…