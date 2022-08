1 La rivelazione su Manuel Bortuzzo

Archiviata l’esperienza al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo si sta ampiamente concentrando sul suo obiettivo: le Paralimpiadi. A Novella 2000 il papà Franco Bortuzzo ha rilasciato una lunga intervista ad Armando Sanchez, dove ha raccontato com’è cambiata la vita di suo figlio dal reality a oggi. Stando a quanto rivelato sembra che Manuel non senta per nulla la mancanza del programma e della TV in generale.

Il papà di Manuel Bortuzzo ha spiegato che sicuramente sarà una delle esperienze che porterà sempre nel cuore e che di certo è stata molto importante per lui. Secondo il signor Franco, però, probabilmente il GF Vip non era la trasmissione giusta per il ragazzo. Ecco cosa ha detto in merito: “(…) Solo che il Grande Fratello Vip non era la trasmissione giusta per lui. A Manuel non è piaciuto molto. Probabilmente lo vedremo in altri programmi. Ospite per interviste, ma nulla di quello che il pubblico ha visto fino a ora”.

Manuel Bortuzzo era arrivato al GF Vip per far conoscere la sua storia, ma con il trascorrere dei giorni a prendere la scena è stata la relazione con Lulù Selassié, andata avanti per tutto il resto del percorso e una manciata di settimane dopo la fine del programma. Ecco cosa ha detto in merito:

“Infatti quello era lo scopo, solo che poi le cose sono andate diversamente. In verità non avrei neanche voglia di parlarne di questa cosa. Sono rimasto deluso dal comportamento di tanta gente che ha cominciato ad attaccare me e la mia famiglia dopo che Manuel con un lancio di agenzia aveva lasciato la sua coinquilina del Grande Fratello Vip Lulù Selassié. Sono convinto di aver fatto bene a lanciare un campanello di allarme. Voglio proteggere mio figlio sempre”.

Ha dichiarato ai microfoni di Novella 2000, il papà di Manuel Bortuzzo. Ma non è finita perché proprio tornando sulla rottura con Lulù Selassié, il signor Franco ha aggiunto dell’altro…