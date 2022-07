1 Gabriel Garko non invitato al matrimonio di Manuela Arcuri

Venerdì 22 luglio si è svolto il matrimonio di Manuela Arcuri con Giovanni Di Gianfrancesco, un noto imprenditore. I due stanno insieme da 10 anni. Nel 2013 si erano sposati a Las Vegas e nel 2014 è nato loro figlio: Mattia.

La cerimonia si è svolta al Castello Odescalchi, sul lago di Bracciano, di fronte a parenti e amici. Erano presenti quindi vari volti dello spettacolo, ma i più attenti avranno notato una grande assenza. Stiamo parlando di Gabriel Garko. Cosa c’è di strano? Gabriel e Manuela per tantissimi anni hanno lavorato insieme. Sono stati coppia su tanti set di fiction italiane. Tra l’altro i due hanno avuto anche una storia ai tempi della serie Il peccato e la vergogna. Anche se, dopo le dichiarazioni dell’attore sulla sua omosessualità, pare che non fosse vera, ma solo di facciata.

Comunque Manuela Arcuri e Gabriel Garko hanno avuto in passato un legame molto stretto. Quindi perché lui non era presente alle nozze di lei? Alla domanda ha risposto proprio l’attrice al settimanale Chi, come risporta il sito Isa e Chia, spiegando che il collega non era sulla lista degli invitati.

“Non era invitato. Negli anni abbiamo lavorato tanto insieme, ma poi non ci siamo più frequentati né sentiti, non ci siamo invitati a compleanni o feste. Ho voluto che ci fossero le persone care che mi hanno dimostrato amicizia negli anni e che vogliono bene a Manuela.”

Purtroppo succede che col tempo i rapporti tra persone possano cambiare. E quindi è normale che l’uno non partecipi più alle feste dell’altra e viceversa. Ma vediamo chi altro mancava…