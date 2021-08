1 La convivenza di Manuela Carriero e Luciano Punzo

Manuela Carriero, dopo aver detto addio a Stefano Sirena a Temptation Island, sembra aver ritrovato la felicità con il tentatore Luciano Punzo. Lei è talmente tanto felice che ha addirittura già parlato di matrimonio. Pare, infatti, che i due facciano sul serio. Per fare le prove di un’eventuale vita insieme, infatti, nelle ultime ore hanno annunciato di stare per fare un passo molto importante, ovvero quello della convivenza. Esatto, i due partecipanti del reality condotto da Federico Bisciglia stanno andando a vivere insieme. Lo ha raccontato lo stesso Luciano all’interno delle sue Stories su Instagram.

In un primo momento lo vediamo in una stanza mentre sta facendo delle valigie e non precisa ai fan dove sta andando. In seguito, nel filmato che possiamo vedere anche qui sotto, lo ritroviamo in macchina insieme alla fidanzata. Queste le sue parole: “Allora, ragazzi, volete sapere dove siamo diretti? Avete rotto le scatole tutti quanti: ‘Dove andate, dove andate dove andate?’… Io e la Manu andiamo a Napoli. Inizia la convivenza!“

Manuela e Luciano annunciano un passo importante #Temptationsisland pic.twitter.com/0ZIbQiETwc — disagiotv (@disagio_tv) August 19, 2021

Il loro discorso successivo ci ricorda che già parlavano di fare qualcosa del genere, implicitamente, anche all’interno di Temptation Island. Luciano, infatti, diceva a Manuela Carriero che Napoli è bella ma con lei lo sarebbe stata ancora di più. Il loro sogno, alla fine, è diventato realtà e nei prossimi giorni testeranno com’è vivere insieme tutti i giorni. Questa storia mette a tacere tutti coloro che criticavano la coppia e che accusavano lui di stare insieme a lei solo per fare successo.

