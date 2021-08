1 Manuela Carriero parla di un eventuale matrimonio con Luciano Punzo

Manuela Carriero e Luciano si sono conosciuti all’interno di Temptation Island. Lei, arrivata nel reality per cercare di sistemare le cose con l’ormai ex fidanzato, ha provato quasi da subito dei sentimenti molto forti per il tentatore Luciano Punzo. Una volta usciti dal programma, quindi, hanno continuato a vedersi. La frequentazione sta andando talmente bene che già si parla di matrimonio. Non c’entra nessun settimanale questa volta. A parlare, infatti, è stata lei stessa, come riporta anche il sito Gossip e TV. Ha affermato che entrambi sono molto innamorati:

Siamo innamorati. Io sono una ragazza che si lega assai facilmente, in particolare quando mi sento tanto amata desiderata e rispettata.

Uno dei fan, quindi, ha chiesto a Manuela se stanno facendo dei progetti importanti per il prossimo futuro. Lei, quindi, ha parlato di avere un sogno, ovvero quello di costruirsi una famiglia e di convolare a nozze. Punzo potrebbe essere l’uomo giusto. Ma leggiamo la sua dichiarazione con più precisione:

Bisogna trovare una persona che crede nel matrimonio e nei valori. Luciano è una di queste. I presupposti ci sono. Se tutto va bene assolutamente sì.

Staremo a vedere quello che accadrà. Ricordiamo, inoltre, che lui ha già una figlia nata da una precedente relazione. Questo, però, non sembra assolutamente motivo di preoccupazione almeno per Manuela. La ragazza, infatti, sapeva già fin dall’inizio della presenza della figlia e a lei non importa:

Quando ho incontrato Luciano è stata la prima cosa che mi ha detto. Per la prima volta non ho avuto paura di questo. Avere una bimba è solo un valore aggiunto. Hanno un rapporto così bello che è impossibile non innamorarsi di loro.

Mentre attendiamo la risposta di Luciano sulla questione esposta da Manuela, rivediamo le accuse che l’hanno travolta qualche giorno fa…