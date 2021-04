1 La battuta di Manuela Ferrera

Sono passati soltanto pochi giorni da quando Manuela Ferrera è arrivata a L’Isola dei Famosi e senza dubbio il suo ingresso ha stravolto gli equilibri dei naufraghi. In breve infatti la showgirl ha smosso gli animi del gruppo, finendo al centro di una lunga polemica. La maggior parte dei concorrenti ha accusato proprio Manuela di essere poco collaborativa, e di essersi addormentata invece di vigilare al fuoco. A quel punto è scoppiata una vera e propria lite, e la Ferrera ha anche deciso di cambiare gruppo.

Nel mentre però prima di partire per l’Honduras la showgirl ha rilasciato un’intervista per il settimanale Nuovo Tv, durante la quale ha parlato di Ignazio Moser, che come sappiamo tra poche ore entrerà a far parte del gruppo. Proprio Manuela Ferrera ha così fatto una battuta sull’ex ciclista, che tuttavia potrebbe non piacere alla sua fidanzata Cecilia Rodriguez. Queste le dichiarazioni della showgirl, riportate da Coming Soon:

“Ignazio Moser mi guarderà! Sono un belvedere”.

Cosa accadrà dunque quando Ignazio Moser giungerà a L’Isola dei Famosi? Ma soprattutto, come potrebbe reagire Cecilia Rodriguez alle parole di Manuela Ferrera? In attesa di scoprirlo, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa tra la showgirl e Rosaria Cannavò, che è scoppiata in lacrime proprio a causa di alcune accuse ricevute da Manuela.