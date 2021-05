Manuela Ferrera rompe il silenzio e nega di avere protesi ai glutei (FOTO)

1 Manuela Ferrera: “Non ho protesi”

Nel corso della penultima puntata de L’Isola dei Famosi, Emanuela Tittocchia ha accusato la sua rivale Manuela Ferrera di essersi ‘tutta rifatta’ e hanno battibeccato spesso su questo argomento. L’attacco fatto dall’opinionista di Barbara d’Urso ha portato la Ferrera a difendersi durante la diretta, confessando di essere ricorsa alla chirurgia estetica solo per sistemare il seno:

“Può venire un chirurgo plastico, il mio viso è naturale, non è silicone sono ossa, ho gli zigomi pronunciati come mia mamma! L’unica cosa che ho rifatto è il seno“, ha concluso in quella circostanza Manuela. La questione però non è terminata qui, perché si è continuato a parlare di questo nei programmi TV e sui social.

Una volta eliminata da L’Isola dei Famosi, Manuela Ferrera ha postato una storia su Instagram, dove si vede lei in costume durante la ricompensa ricevuta dopo una prova. La naufraga ha così ribattuto: “Protesiiiii ai glutei?!?!?” accompagnato da delle emoticon, per poi aggiungere ancora: “Sedere ‘normale’ che rialzerò e tonificherò nei prossimi 10 giorni ma mi aspettano di quarantena a casa”.

Molto infastidita Manuela Ferrera ha continuato a precisare: “Se fosse così facile non mi sarei costruita una palestra a casa, che adoro” aggiungendo poi l’hashtag ‘Brutta bestia l’invidia’. Ed ecco la storia postata dall’ex naufraga de L’Isola dei Famosi a tal proposito.

Instagram Stories – Manuela Ferrera

Ha scritto la Ferrera su Instagram.

Con queste parole Manuela Ferrera ha categoricamente smentito le voci spuntate in questi giorni, a seguito anche delle accuse fatte da Emanuela Tittocchia e non solo. A pensarla diversamente è però un suo ex. Ecco cosa ha detto…